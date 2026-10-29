Studenții din Serbia cer demisii în rândul poliției și al sistemului judiciar, în timp ce se pregătesc să preia puterea

De asemenea, în cadrul unei conferințe de presă, studenții au îndemnat autoritățile electorale din Serbia să anunțe oficial rezultatele finale ale scrutinului de duminică, pentru ca un nou Parlament și un nou guvern să poată fi constituite, potrivit Associated Press.

„Schimbările încep chiar acum. Instituțiile aparțin cetățenilor, iar legea se aplică tuturor”, a declarat studentul Filip Ubovic în cadrul conferinței de presă organizate într-un parc din centrul Belgradului, care fusese anterior o zonă izolată, ocupată de susținătorii lui Vučić.

În declarația lor, studenții au afirmat că înalții oficiali ai poliției și ai agențiilor de informații au acționat în favoarea partidului lui Vučić în timpul protestelor, încălcând legea. Aceștia au fost acuzați de utilizarea forței excesive împotriva protestatarilor, de supraveghere ilegală, de rețineri și de exercitarea de presiuni asupra oponenților politici ai lui Vučić.

Studenții le-au cerut funcționarilor publici să împiedice oficialii care își încheie mandatul să distrugă documentația sau probele privind posibile fapte ilegale.

Studenții cer schimbări în sistemul judiciar

De asemenea, ei au cerut schimbări în sistemul judiciar și anchete urgente în cazurile de corupție la nivel înalt care ar fi putut fi lăsate deoparte din cauza presiunilor politice exercitate sub guvernarea lui Vučić. Ei au promis că toate contractele și acordurile privind cheltuielile publice vor fi revizuite.

„Lista Studenților nu este aici pentru a se răzbuna. Nu cerem favoruri politice, ci respectarea legilor, profesionalism și responsabilitate”,a declarat studentul reprezentant, Filip Ubovic.

Nu a existat nicio reacție imediată din partea comandanților de poliție, a judecătorilor și a procurorilor cărora studenții le-au cerut să demisioneze.

Proteste antiguvernamentale pe fondul suspiciunilor de corupție

După ce acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit în noiembrie 2024, după o renovare recentă, 16 persoane au murit, iar incidentul a declanșat un val de proteste în țară, pe fondul suspiciunilor de corupție la nivel înalt în cadrul proiectelor de infrastructură. Protestele au continuat, sporadic, timp de doi ani de zile.

Mai mult, după ce o tânără de 25 de ani a căzut de la o fereastră a facultății de Filosofie din Belgrad în aprilie, rectorul universității, Vladan Djokic,– un susținător al protestelor mișcării studențești – reclama că ar fi fost supus unei campanii de discreditare începută de guvernul de la Belgrad, afirmând că oficialii guvernamentali percep universitățile ca fiind „un adversar”.

Partidul Progresist Sârb (SNS) a fost acuzat de corupție și clientelism rampante, de legături cu crima organizată și de exercitarea de presiuni asupra sistemului judiciar, poliției și mass-mediei, acuzații pe care populiștii le-au negat. Partidul lui Vučić a preluat treptat controlul asupra tuturor instituțiilor statului de când a ajuns la putere în 2012.

Mișcarea „Lista Studenților” a câștigat detașat alegerile parlamentare de duminică, în fața SNS de dreapta al lui Vučić, care a guvernat fără opoziție timp de 14 ani. Autoritățile actuale rămân la putere, întrucât tranziția oficială a puterii va dura câteva săptămâni.