Atac cibernetic masiv în Republica Moldova. Datele personale a aproximativ 750.000 de persoane ar fi fost furate de hackeri

Autoritățile avertizează că informațiile sustrase ar putea fi folosite în tentative de fraudă și manipulare online și investighează posibilitatea implicării unor actori statali străini.

Atacul a vizat sistemele informatice ale instituțiilor publice din Republica Moldova, iar hackerii au încercat să extragă informații asociate cu aproximativ un milion de numere de identificare personală, a anunțat marți Agenția de Guvernare Electronică (AGE).

Potrivit estimărilor preliminare, atacatorii au reușit să sustragă date personale asociate cu aproximativ 750.000 de numere de identificare. Informațiile compromise includ date de identificare, evidențe privind pensiile, prestații sociale, numere IBAN ale conturilor bancare, datorii fiscale și istoricul plăților, scrie TVP World.

Nu toate persoanele afectate au avut expuse toate categoriile de informații.

Autoritățile au precizat că datele cardurilor bancare nu au fost compromise. De asemenea, cunoașterea unui număr IBAN nu le permite, în sine, atacatorilor să acceseze un cont bancar sau să efectueze transferuri neautorizate.

Principalul risc este utilizarea informațiilor furate pentru tentative de fraudă și manipulare online. AGE le recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să își contacteze imediat furnizorul de servicii dacă observă tranzacții sau activități pe care nu le recunosc.

82 de servicii publice digitale, deconectate temporar

Atacul cibernetic a început pe 19 octombrie, iar extragerea neautorizată a datelor a fost oprită patru zile mai târziu, potrivit Agenției de Guvernare Electronică.

Alte tentative de accesare a serviciilor guvernamentale sau de extragere a informațiilor au fost blocate pe 25 și 27 octombrie.

Ca măsură de precauție, autoritățile au deconectat temporar 82 de servicii publice digitale. Acestea au fost repuse treptat în funcțiune, după implementarea unor măsuri de securitate și efectuarea testelor necesare.

Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele atacului și care au fost motivele acestuia. Ancheta vizează inclusiv posibilitatea ca incidentul să facă parte dintr-o campanie mai amplă, coordonată de actori statali străini.

Republica Moldova suspectează o campanie mai amplă de atacuri cibernetice

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că autoritățile investighează indicii privind o campanie mai amplă de atacuri cibernetice, în care ar putea fi implicați actori statali străini.

„Țara noastră este ținta unor atacuri cibernetice coordonate și de amploare. Nu vorbim doar despre un incident izolat”, a afirmat premierul.

Tofan a precizat că există indicii privind implicarea unor actori statali străini, fără să numească statele care ar putea fi responsabile pentru atacurile asupra sistemelor informatice ale Republicii Moldova.

Incidentul vine după un atac asupra bazei de date a asigurărilor medicale din Republica Moldova, despre care autoritățile au oferit informații în aprilie.

Atacuri cibernetice și în alte state europene

Atacul asupra sistemelor informatice din Republica Moldova are loc într-un context în care mai multe companii europene au raportat incidente de securitate cibernetică.

La începutul lunii octombrie, hackerii au vizat sistemele de refrigerare ale unor lanțuri de supermarketuri din Franța. Temperaturile din frigidere și congelatoare au crescut în sute de magazine, ajungând, potrivit informațiilor publicate, până la 50 de grade Celsius. Incidentul a provocat incendii și a dus la deteriorarea alimentelor.

Tot în octombrie, grupul olandez de supermarketuri Ahold Delhaize a raportat o problemă de securitate în propria rețea și a scos temporar din funcțiune mai multe sisteme, ca măsură de precauție.

Compania a precizat că nu există motive pentru a lega incidentul din rețeaua sa de atacurile asupra supermarketurilor din Franța.

Investigațiile din Republica Moldova continuă pentru a stabili amploarea exactă a breșei de securitate, identitatea atacatorilor și eventualele legături cu alte operațiuni cibernetice.