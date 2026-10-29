Doi bărbați, arestați în Germania pentru tentativa de incendiere a echipamentelor Starlink în Lituania. Suspecții ar fi vizați și de atacuri în Polonia și Bulgaria

Cei doi, care locuiesc în Germania, au fost arestați la solicitarea Bulgariei, au anunțat joi reprezentanții structurilor de aplicare a legii din Lituania. Anchetatorii suspectează că aceștia ar avea legătură și cu atacuri similare din Polonia și Bulgaria, scrie Reuters.

Suspecții sunt cetățeni străini, ambii în vârstă de aproximativ 20 de ani. Unul deține cetățenia germană și turcă, iar celălalt este cetățean german și sârb, a declarat Saulius Briginas, adjunctul șefului Biroului Lituanian de Poliție Criminală, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit anchetatorilor, cei doi au ajuns în Lituania în ajunul incidentului și au părăsit țara imediat după tentativa de incendiere.

„Nu au nicio legătură cu Lituania și au venit aici pentru a comite această infracțiune”, a afirmat Briginas, care a precizat că atacul nu ar fi fost unul spontan. Suspecții ar fi știut exact unde trebuiau să ajungă, ce intenționau să facă și s-ar fi pregătit în prealabil.

Echipamentele Starlink, vizate de o posibilă acțiune teroristă

Nėrijus Puškorius, procuror-șef în cadrul departamentului pentru investigarea criminalității organizate și a corupției de la Parchetul Regional din Vilnius, a declarat că cei doi sunt suspectați de constituirea unui grup terorist pentru comiterea unor infracțiuni de terorism, participarea la un grup terorist, deplasarea în scopuri teroriste și comiterea unui act terorist care ar fi putut avea consecințe grave.

Pedeapsa maximă pentru constituirea sau participarea la un grup terorist este de 10 până la 15 ani de închisoare, potrivit procurorului.

Cei doi fuseseră dați în urmărire, iar autoritățile lituaniene au colaborat cu instituțiile de aplicare a legii din Bulgaria, Polonia și Germania pentru identificarea și reținerea lor.

Suspecții au fost arestați în Germania, însă o decizie privind transferul acestora în Lituania urmează să fie luată ulterior, a precizat Puškorius.

Posibile legături cu atacuri asupra echipamentelor Starlink din Polonia și Bulgaria

Anchetatorii lituanieni suspectează că cei doi bărbați ar avea legătură și cu incendierea unor echipamente Starlink în Polonia și Bulgaria. Potrivit lui Briginas, mai multe persoane au fost reținute în Polonia în legătură cu incidentele.

Cu toate acestea, anchetatorii nu cred că bărbații arestați în Germania au incendiat personal echipamentele din Polonia, ci suspectează că ar fi fost implicați în acea infracțiune într-un alt mod.

Tentativa de incendiere din Vilnius a avut loc la sediul companiei lituaniene Delska, unde compania americană SpaceX operează și depozitează echipamente Starlink. Serviciul de internet prin satelit Starlink face parte din activitățile SpaceX, companie fondată de Elon Musk.

Politicieni lituanieni au asociat incidentul cu Rusia, însă informațiile prezentate de autorități nu stabilesc, în acest stadiu, o responsabilitate directă a Moscovei.

Incidente similare au fost investigate și în Bulgaria, unde au fost incendiate mai multe antene utilizate pentru conectarea la rețeaua de sateliți Starlink. În Polonia, un incendiu a izbucnit în septembrie la o stație de comunicații prin satelit Starlink din regiunea centrală a țării.

Investigațiile continuă pentru a stabili rolul fiecărui suspect și eventualele legături dintre incidentele înregistrate în cele trei state europene.