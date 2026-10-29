Un bebeluș a murit la patru zile după ce a fost lovit de un avocado. Autoritățile din Argentina, acuzate de neglijență

Familia susține că autoritățile locale fuseseră avertizate în repetate rânduri asupra pericolului reprezentat de copacii aflați în apropierea unei grădinițe, relatează publicația britanică The Independent.

Bebelușul se afla în brațele mamei, în fața unei grădinițe

Tragedia s-a produs joia trecută, în orașul Quilmes, provincia Buenos Aires, în apropierea unei unități de învățământ de pe strada Conesa.

Guiliana Gomez, în vârstă de 30 de ani, își însoțea fiul de cinci ani la grădiniță și îl ținea în brațe pe Lucas, bebelușul său de numai 12 zile.

În acel moment, un avocado desprins dintr-un copac l-a lovit pe nou-născut în zona capului.

Impactul i-a provocat copilului mai multe fracturi craniene, potrivit informațiilor apărute în presa argentiniană.

Un martor citat de publicația locală El Día a povestit că bebelușul nu prezenta sângerări vizibile imediat după incident, însă a început să se agite și să plângă.

Potrivit aceleiași mărturii, mama a fost atât de afectată de cele întâmplate, încât a fost aproape să leșine.

Copilul a fost operat timp de trei ore, dar a murit patru zile mai târziu

Un martor a declarat presei locale că ambulanța a ajuns la aproximativ 20 de minute după incident și că echipajul nu ar fi avut echipamentul necesar pentru acordarea îngrijirilor adecvate unui nou-născut.

Lucas a fost transportat la spital, unde medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale care a durat aproximativ trei ore.

Ulterior, copilul a fost internat la terapie intensivă, în stare gravă.

În ciuda eforturilor medicilor, bebelușul a murit duminică, la patru zile după accident.

Familia susține că primăria fusese avertizată încă din 2025

Mama copilului acuză administrația locală din Quilmes că nu a luat măsuri pentru îndepărtarea pericolului, deși locuitorii ar fi solicitat în repetate rânduri toaletarea sau tăierea copacilor din apropierea grădiniței.

Potrivit femeii, astfel de solicitări ar fi fost transmise încă din 2025, după ce fructe de avocado căzuseră în zona de acces a copiilor și părinților.

Unchiul bebelușului a declarat că familia deține documente ale unității de învățământ care ar demonstra existența unor cereri adresate municipalității în anul precedent.

Acesta a susținut că un alt părinte ar fi fost anterior lovit de un avocado și și-ar fi pierdut cunoștința, iar alți copii ar fi fost la un pas să fie accidentați.

Familia afirmă că arborele a fost îndepărtat abia după decesul lui Lucas.

Procurorii investighează circumstanțele tragediei

Parchetul nr. 9 din Quilmes a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul și dacă există o eventuală răspundere penală.

Potrivit publicației argentiniene La Nación, care citează surse din domeniul securității, cazul a fost încadrat inițial în categoria faptelor asociate unei vătămări produse din culpă, urmate de deces.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă accidentul putea fi prevenit și dacă eventualele avertismente adresate autorităților au fost ignorate.

Mesajul sfâșietor al mamei pentru Lucas

Guiliana Gomez a criticat și modul în care ar fi fost contactată de reprezentanții administrației după moartea copilului.

Femeia susține că municipalitatea i-a facilitat contactul cu un psiholog, însă acesta ar fi întrebat-o despre starea fiului său după ce bebelușul murise deja.

Mama a anunțat că dorește stabilirea responsabilităților pentru tragedie.

Într-un mesaj de adio publicat de presa argentiniană, femeia i-a mulțumit lui Lucas pentru cele câteva zile petrecute împreună și a mărturisit că îl va păstra mereu în amintire.

Ancheta autorităților argentiniene este în desfășurare, iar până în prezent nu a fost stabilită oficial o răspundere penală pentru moartea copilului.