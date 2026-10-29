Doi suspecți implicați în sabotajul de la Carfil Brașov, arestați în Germania. Ar fi acționat la ordinul Rusiei

Autoritățile germane au arestat două persoane suspectate de activități de sabotaj desfășurate în interesul Moscovei, relatează Der Spiegel.

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii germani Sven Röbel și Wolf Wiedmann-Schmidt, cei doi ar fi participat la un atac îndreptat împotriva unei companii românești din industria armamentului.

Obiectivul vizat se află în municipiul Brașov, iar cazul este prezentat de publicația germană în contextul operațiunilor clandestine atribuite Rusiei.

Informațiile disponibile în fragmentul public al articolului nu precizează identitatea sau cetățenia celor doi suspecți și nici locul exact în care au fost capturați în Bavaria.

Atacul din Brașov, investigat în legătură cu Rusia

Anchetatorii suspectează că operațiunea împotriva companiei românești de armament ar fi fost executată la solicitarea Rusiei.

Der Spiegel prezintă și imagini provenite de la camere de supraveghere, atribuite Serviciului Român de Informații (SRI), în care apare un presupus participant la atac, aflat pe o scară exterioară de incendiu.

Publicația germană indică faptul că obiectivul din Brașov ar fi fost ținta unei acțiuni coordonate de la Moscova.

Suspecții ar fi pregătit atacuri și în Germania

Cazul nu s-ar limita la acțiunea desfășurată pe teritoriul României.

Potrivit publicației citate, cei doi bărbați sunt suspectați că ar fi planificat și alte atacuri de sabotaj în Germania.

Această informație ridică problema unei posibile activități transfrontaliere, în care aceleași persoane ar fi fost implicate în operațiuni împotriva unor obiective din mai multe state europene.

Ancheta vizează presupuse operațiuni desfășurate în interesul Moscovei

Arestările din Bavaria aduc în atenție dimensiunea internațională a investigației privind atacul asupra companiei de armament din Brașov.

Legătura dintre presupusa operațiune din România și planurile de sabotaj din Germania constituie un element important al informațiilor publicate de presa germană.

Cel de-al treilea suspect implicat în operațiunea de sabotaj a fost arestat în Polonia.