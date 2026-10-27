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Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după incendiul din Brașov: Nu au fost prezentate niciun fel de dovezi

Ambasada Rusiei la București susține, după ce Vladimir Lipaev a fost convocat marți la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), că autoritățile române nu au prezentat „niciun fel de dovezi” care să susțină acuzațiile că Rusia a fost implicată în incendiul izbucnit pe 14 septembrie la Carfil Brașov.
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după incendiul din Brașov: Nu au fost prezentate niciun fel de dovezi
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
27 oct. 2026, 22:02, Politic
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În comunicatul publicat marți, Ambasada Rusiei afirmă că Vladimir Lipaev a fost „invitat” la MAE al României pentru o întrevedere, în cadrul căreia partea română a acuzat „fără temei” Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie la una dintre întreprinderile din Brașov.

„Desigur, nu au fost prezentate niciun fel de dovezi”, susțin reprezentanții Ambasadei.

Conform acestora, diplomatul rus a respins categoric „insinuările calomnioase pe această temă”, subliniind că Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României și nici pe teritoriul altor state străine.

Ambasadorul a îndemnat partea română să nu atribuie Rusiei „stilul și metodele aliatului României, regimul neonazist de la Kiev, al cărui caracter terorist este bine-cunoscut”.

Șeful misiunii diplomatice ruse a calificat „tentativele de a pune pe seama Rusiei responsabilitatea pentru incidentele care implică nave maritime în Marea Neagră drept manifestări de cinism politic și ipocrizie”.

„Nu este un secret pentru nimeni că singura sursă de amenințări la adresa siguranței navigației în regiune este Ucraina și complicii săi, care îi furnizează armament”, arată reprezentanții Ambasadei.

Ambasadorul a spus că, de la începutul anului, forțele armate ale Ucrainei au vizat peste 250 de nave comerciale care operau în interesul operatorilor economici ruși, iar 28 de marinari și-au pierdut viața.

MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București după sabotajul de la Carfil Brașov, acuzând Moscova de acțiuni care pun în pericol securitatea României.

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