Cine va fi candidatul AUR la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei. Anunțul făcut de George Simion

George Simion a anunțat că Biroul Național de Conducere al AUR a votat propunerea privind candidatura lui Gheorghe Piperea.

„Astăzi, la ora 15:00, a avut loc o ședință a Biroului Național de Conducere al AUR, unde a fost votat ca propunere a Alianței pentru Unirea Românilor de candidat la Primăria București domnul profesor universitar și europarlamentar Gheorghe Piperea”, a declarat liderul AUR.

George Simion a anunțat că pe 14 noiembrie vor avea loc alegeri pentru conducerea organizației AUR București.

Gheorghe Piperea: „N-am nicio vulnerabilitate”

Gheorghe Piperea le-a mulțumit colegilor pentru susținere și a declarat că se așteaptă la numeroase critici după anunțarea candidaturii sale.

„Sunt absolut convins că o să fie un tsunami de hate începând de mâine la adresa mea. N-am nicio vulnerabilitate. Mai mult decât atât, îi invit să facă toate verificările necesare, în așa fel încât după 2-3 zile, când se vor fi convins care este realitatea, să ne apucăm să discutăm, să dezbatem”, a afirmat europarlamentarul.

Piperea a vorbit și despre pregătirea sa academică, precizând că a obținut titlul de doctor în drept la Sorbona, în 2005, și că este profesor universitar și conducător de doctorat.