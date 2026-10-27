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Cine va fi candidatul AUR la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei. Anunțul făcut de George Simion

Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că europarlamentarul Gheorghe Piperea va fi candidatul partidului la Primăria Capitalei la următoarele alegeri locale.
Cine va fi candidatul AUR la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei. Anunțul făcut de George Simion
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
27 oct. 2026, 20:54, Politic
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George Simion a anunțat că Biroul Național de Conducere al AUR a votat propunerea privind candidatura lui Gheorghe Piperea.

„Astăzi, la ora 15:00, a avut loc o ședință a Biroului Național de Conducere al AUR, unde a fost votat ca propunere a Alianței pentru Unirea Românilor de candidat la Primăria București domnul profesor universitar și europarlamentar Gheorghe Piperea”, a declarat liderul AUR.

George Simion a anunțat că pe 14 noiembrie vor avea loc alegeri pentru conducerea organizației AUR București.

Gheorghe Piperea: „N-am nicio vulnerabilitate”

Gheorghe Piperea le-a mulțumit colegilor pentru susținere și a declarat că se așteaptă la numeroase critici după anunțarea candidaturii sale.

„Sunt absolut convins că o să fie un tsunami de hate începând de mâine la adresa mea. N-am nicio vulnerabilitate. Mai mult decât atât, îi invit să facă toate verificările necesare, în așa fel încât după 2-3 zile, când se vor fi convins care este realitatea, să ne apucăm să discutăm, să dezbatem”, a afirmat europarlamentarul.

Piperea a vorbit și despre pregătirea sa academică, precizând că a obținut titlul de doctor în drept la Sorbona, în 2005, și că este profesor universitar și conducător de doctorat.

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