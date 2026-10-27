Avion militar francez, trimis la Mihail Kogălniceanu pentru misiuni de supraveghere în Marea Neagră

UPDATE Ministrul Apărării: Reflectă solidaritatea aliată

Ministrul Apărării Naționale Ștefan Radu Oprea spune că misiunile de supraveghere din marea Neagră contribuie la monitorizarea riscurilor la adresa navigației, la protejarea infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României și la consolidarea securității maritime.

„În contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, cooperarea dintre aliați este esențială pentru menținerea libertății de navigație și protejarea intereselor de securitate comune.

Prezența militarilor francezi reflectă solidaritatea aliată și capacitatea NATO de a răspunde în mod coordonat provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a transmis ministrul.

El apreciază sprijinul Franței și „angajamentul său constant față de securitatea Flancului Estic al Alianței”.

Știrea inițială

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, misiunile vizează identificarea pericolelor pentru navigație și protejarea infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră.

Zborurile sunt planificate și coordonate cu sprijinul Comandamentului Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și în cooperare cu Centrul Maritim de Coordonare.

Participarea aeronavei franceze contribuie la operațiile de descurajare desfășurate sub egida NATO și permite instruirea în comun a militarilor români și francezi. Militarii Forțelor Navale Române participă la zboruri deasupra Mării Negre și la activități de instruire și schimb de informații.

În paralel, Forțele Navale Române au intensificat misiunile de patrulare maritimă cu nave, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme autonome fără pilot. Direcția Hidrografică Maritimă transmite, de asemenea, avize pentru navigatori privind pericolele de navigație și rutele recomandate.

Forțele Navale Române și partenerii din NATO monitorizează permanent situația maritimă din zona de responsabilitate din Marea Neagră, în contextul amenințărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Cele mai periculoase rute din lume

Misiunea are loc în condițiile în care atacurile asupra navelor comerciale au amplificat îngrijorările privind siguranța navigației în Marea Neagră.