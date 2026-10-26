Un avion Ryanair a fost deviat cu peste 1.500 de km din cauza furtunii Boelo. Aeronava trebuia să ajungă în Marea Britanie, dar a aterizat în Spania

Avionul a decolat din Dublin și trebuia să ajungă la Bristol.

Totuși, din cauza furtunii Boelo care a cauzat rafale de vânt ce au atins aproximativ 135 km/h, aeronava nu a reușit să aterizeze în siguranță în Marea Britanie, notează The Independent.

Pilotul a renunțat la tentativa de aterizare pe aeroportul din Bristol din cauza condițiilor periculoase de la sol. În cele din urmă, avionul a fost redirecționat către Alicante, în Spania, unde a aterizat la aproximativ trei ore după decolare.

Din cauza furtunii, zeci de zboruri au fost anulate în toată țara, atât pe aeroportul Heathrow, cât și pe Gatwick.

Doi bărbați au fost uciși de căderea copacilor, furtuna provocând distrugeri pe scară largă și lăsând sute de mii de case fără curent electric.

Boelo a lovit Marea Britanie la scurt timp după furtuna Austen, care provocase deja probleme în sudul țării.

Potrivit meteorologilor britanici, condițiile ar urma să se amelioreze temporar luni, însă un nou sistem de joasă presiune ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic începând de marți, 27 octombrie.

Met Office a emis o avertizare galbenă de vânt pentru marți, vizând Scoția, nordul Angliei și nord-estul Irlandei de Nord.