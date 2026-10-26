Doi morți și peste 160.000 de locuințe rămase fără electricitate după furtuna Boelo. Rafale de 135 km/h au lovit Marea Britanie

Cele două decese au fost confirmate duminică, 25 octombrie, de autoritățile britanice, potrivit The Guardian. Prima victimă este un bărbat de 60 de ani, lovit de un copac care s-a prăbușit pe un drum secundar din apropierea localității Castle Douglas, în sud-vestul Scoției.

Poliția a precizat că bărbatul a murit la fața locului. A doua victimă, un tânăr de aproximativ 20 de ani, a murit în cartierul Mill Hill din nordul Londrei, după ce un copac a căzut peste autoturismul pe care îl conducea. Alte două femei au fost transportate la spital după ce au fost lovite de un copac în localitatea Aberfeldy, din Scoția.

Peste 160.000 de consumatori fără curent. Echipele de intervenție lucrează la repararea rețelelor

La ora 15:00 GMT, duminică, aproximativ 161.400 de consumatori din Marea Britanie erau fără electricitate, potrivit Energy Networks Association. Până la ora 19:00 GMT, numărul scăzuse la aproximativ 90.600, pe măsură ce echipele tehnice au reușit să restabilească alimentarea în mai multe regiuni.

Scotland: The sea flooded Largs town centre in North Ayrshire around midnight GMT as Storm Boelo struck at high tide, leaving Main Street underwater and shop owners unable to reach their stock. The A78 to Skelmorlie is shut after waves brought down sections of wall, and Largs–Cumbrae ferries are cancelled. https://t.co/HPIxqkmwWT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 25, 2026

Operatorul Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) a anunțat că a reconectat peste 54.000 de clienți până duminică seară. Alți aproximativ 38.000 de consumatori din rețeaua sa erau încă afectați. Compania a avertizat că, în unele zone, restabilirea completă a alimentării ar putea dura până marți, din cauza copacilor căzuți, a drumurilor inundate și a avariilor la infrastructură.

Vânt de 135 km/h, inundații și transporturi perturbate

Furtuna Boelo a adus rafale de până la 84 de mile pe oră, echivalentul a aproximativ 135 km/h, în regiunea scoțiană Argyll and Bute. În localitatea Largs, apa a inundat zone din centrul orașului, iar mai multe drumuri au fost blocate.

Transportul feroviar a fost afectat de copacii căzuți pe șine și de inundații. Unele servicii au fost suspendate, iar pasagerii au fost sfătuiți să verifice situația călătoriilor înainte de plecare. Furtuna a perturbat și traficul aerian și maritim, fiind raportate anulări și întârzieri ale unor curse. Boelo a lovit Regatul Unit la scurt timp după furtuna Austen, care provocase deja probleme în sudul țării.

Autoritățile avertizează că vremea severă ar putea reveni

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, a participat la o reuniune de urgență cu reprezentanții serviciilor de intervenție și ai autorităților responsabile de transport și infrastructură. Guvernul scoțian a avertizat că revenirea la normal va necesita lucrări importante, în special pe drumurile și căile ferate avariate.

Potrivit meteorologilor britanici, condițiile ar urma să se amelioreze temporar luni, însă un nou sistem de joasă presiune ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic începând de marți, 27 octombrie. Met Office a emis o avertizare galbenă de vânt pentru marți, vizând Scoția, nordul Angliei și nord-estul Irlandei de Nord.