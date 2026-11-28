Echipele de intervenție au desfășurat sâmbătă operațiuni de evacuare și salvare în nordul Peruului și în regiunile de coastă ale Ecuadorului, după săptămâni de precipitații abundente care au provocat revărsarea râurilor, relatează Euronews.

Inundațiile afectează o zonă extinsă de-a lungul coastei Pacificului, de la granița Ecuadorului cu Columbia până în nordul Peruului.

INTERNACIONAL – PERÚ 🇵🇪 🌧️ Lluvias muy intensas han dejado inundaciones en las ciudades de Piura y Sullana en la zona norte de Perú. https://t.co/vpKBhEWYrJ — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) November 27, 2026

Cel puțin 34 de morți în Ecuador. Inundațiile perturbă alegerile locale

În Ecuador, cel puțin 34 de persoane au murit de la sfârșitul lunii august din cauza fenomenelor meteorologice extreme, potrivit agenției naționale pentru gestionarea riscurilor. Două dintre victime și-au pierdut viața vineri, după ce o alunecare de teren le-a distrus locuințele.

În provincia Esmeraldas, din nord-vestul țării, polițiștii și pompierii au evacuat mai multe familii după revărsarea a două râuri.

Până sâmbătă dimineață, inundațiile și alunecările de teren avariaseră peste 50 de sectoare de drum, iar cel puțin zece șosele fuseseră închise, inclusiv principala legătură rutieră dintre capitala Quito și coastă.

Fenomenele extreme au afectat și organizarea alegerilor locale programate duminică. Autoritatea electorală a anunțat mutarea secțiilor de votare din cinci provincii, în timp ce alte zeci de secții riscă să fie afectate.

Scrutinul fusese devansat din februarie tocmai pentru a evita perioada în care se anticipa intensificarea fenomenului El Niño.

Ploi record în Peru. Aproximativ 400 de persoane, salvate

În Peru, râul Tumbes a ieșit din matcă și a inundat porțiuni ale Autostrăzii Panamericane, una dintre cele mai importante artere de transport ale țării.

În orașul Piura, situat în nord-vest, au căzut 143 de milimetri de precipitații în numai 24 de ore, o cantitate de peste 100 de ori mai mare decât media zilnică pentru luna noiembrie, potrivit presei peruane.

Președinta Peruului, Keiko Fujimori, a declarat că aproximativ 400 de persoane au fost salvate din locuințele inundate, în timp ce alte circa 12 rămâneau blocate.

Autoritățile iau în calcul devansarea ajutoarelor financiare de urgență prevăzute inițial pentru 2027 și coordonează asistență internațională cu Statele Unite și China.

Alerta meteorologică roșie a fost prelungită până luni în regiunile Piura și Tumbes. Peste un milion de persoane din regiunea Piura sunt expuse unui risc ridicat de inundații și alunecări de teren.

El Niño afectează și economia: alimente mai scumpe și creștere economică amenințată

Actualul episod El Niño este considerat unul extraordinar de intens, temperaturile apei de la suprafața Pacificului tropical estic fiind cu aproximativ 5 grade Celsius peste media istorică a perioadei.

Efectele se resimt inclusiv în capitala Lima, unde temperaturile au atins 32 de grade Celsius, cu aproximativ 10 grade peste valorile obișnuite.

Precipitațiile extreme și perturbările din agricultură și pescuit contribuie la scumpirea alimentelor. Inflația anuală din Lima a depășit 5% în octombrie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Banca centrală a Peruului estimează că fenomenul El Niño ar putea reduce creșterea economică a țării cu aproape un punct procentual în 2026 și cu peste un punct procentual în 2027.

Meteorologii avertizează că episodul extrem ar putea continua până în februarie, iar precipitațiile s-ar putea intensifica în perioada decembrie – februarie.