Consumatorii din Statele Unite au cheltuit 13,1 miliarde de dolari online în ziua de Black Friday, potrivit datelor preliminare publicate sâmbătă de Adobe Analytics, relatează The Independent.

Suma reprezintă un record și depășește estimările inițiale ale companiei, fiind cu 11% mai mare decât cea înregistrată în 2025.

Potrivit Mastercard SpendingPulse, vânzările totale din SUA, atât online, cât și în magazinele fizice, au crescut cu 5,8% față de Black Friday de anul trecut. Calculul exclude achizițiile de automobile și carburanți.

Vânzări record la nivel mondial. Magazinele fizice au pierdut clienți

Compania Salesforce estimează că vânzările online globale au ajuns vineri la 82,7 miliarde de dolari, în creștere cu 5% față de anul precedent.

Pentru piața americană, Salesforce a calculat vânzări online de 19,1 miliarde de dolari. Diferența față de estimarea Adobe este explicată prin metodologiile și sursele de date utilizate de cele două companii.

Deși magazinele fizice continuă să genereze cea mai mare parte a vânzărilor de Black Friday, numărul vizitatorilor a scăzut.

RetailNext a raportat o diminuare cu 2,9% a traficului în magazine, comparativ cu 2025, în timp ce Sensormatic Solutions a estimat un declin de 4,2%.

Totuși, cheltuielile efectuate în magazine au crescut cu 3,8%, potrivit Mastercard, cel mai important avans înregistrat din 2022.

Inflația schimbă comportamentul cumpărătorilor americani

Creșterea prețurilor la carburanți și la unele bunuri de consum, pe fondul războiului din Iran, continuă să afecteze bugetele gospodăriilor americane.

Cu toate acestea, majorarea vânzărilor nu poate fi explicată exclusiv prin scumpiri. Salesforce a raportat și o creștere cu 5% a numărului comenzilor online.

Economista-șefă a Mastercard Economics Institute, Michelle Meyer, estimează că inflația va reprezenta aproximativ jumătate din creșterea prognozată a vânzărilor pentru întregul sezon al cumpărăturilor de sărbători.

Ce au cumpărat americanii de Black Friday

Produsele tehnologice s-au numărat printre cele mai căutate, în special consolele de jocuri, telefoanele inteligente, căștile, jocurile video și ochelarii inteligenți.

Potrivit Mastercard SpendingPulse, vânzările de electronice și software au crescut cu aproape 8% față de anul trecut.

Reducerile au fost folosite însă și pentru cumpărături practice. Adobe Analytics a identificat o cerere ridicată pentru îmbrăcăminte, produse pentru copii, articole destinate animalelor de companie și produse de curățenie.

Datele sugerează că Black Friday rămâne un eveniment comercial major în SUA, dar cumpărătorii folosesc tot mai mult promoțiile și pentru a reduce costurile cheltuielilor obișnuite.