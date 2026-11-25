Centrul European al Consumatorilor România (ECC Romania) a transmis miercuri o serie de recomandări pentru cumpărături în siguranță, în contextul campaniilor de reduceri prilejuite de Black Friday în Europa (27 noiembrie) și al celor de Cyber Monday (30 noiembrie).

Potrivit ECC Romania, perioada reducerilor poate încuraja deciziile impulsive, iar unele dintre ofertele prezentate de comercianți nu reflectă discounturi reale. Consumatorii sunt sfătuiți să își planifice cumpărăturile, să compare prețurile și să verifice cu atenție magazinele de la care intenționează să achiziționeze produse.

„Verificați prețul produsului dorit și comparați ofertele pentru a identifica reducerile reale. În perioadele de reducere, comercianții au obligația de a afișa transparent prețurile și de a pune în evidență clar valoarea reducerii, prin afișarea prețului anterior tăiat lângă cel redus, prin indicarea procentului sau a sumei economisite ori prin marcaje vizuale clare și distincte”, a transmis Centrul European al Consumatorilor România într-un comunicat de presă.

Reprezentanții atrag atenția asupra ofertelor care par prea bune pentru a fi adevărate, deoarece acestea pot ascunde tentative de fraudă.

„Manifestați atenție în fața prețurilor prea tentante, mult prea mici față de valoarea reală a produselor! În spatele acestor oferte pot exista păcăleli: vi se pot trimite alte obiecte sau unele mult inferioare calitativ celor comandate sau, chiar e posibil, să nu vi se livreze nimic. Evitați să lansați comenzi pe pagini de internet, pe care nu puteți identifica vânzătorul! În eventualitatea unei reclamații această informație este extrem de importantă”, a mai transmis Centrul.

Consumatorii sunt sfătuiți să evite comenzile de pe pagini de internet unde nu poate fi identificat vânzătorul, întrucât datele acestuia sunt importante în cazul unei eventuale reclamații.

Verificarea comerciantului și plata în siguranță

Înainte de a plasa o comandă pe un site nou, cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice datele de contact ale comerciantului, inclusiv adresa și numărul de telefon și li se recomandată consultarea recenziilor altor clienți, atât pe site-ul magazinului, cât și pe rețelele de socializare.

ECC Romania recomandă plata cu cardul bancar, deoarece, în anumite situații, consumatorii pot solicita recuperarea banilor prin procedura de refuz la plată (chargeback).

În plus, aceștia recomandă utilizarea unei conexiuni securizate la internet în momentul efectuării plăților online, pentru protejarea datelor bancare.

Drepturile consumatorilor după plasarea unei comenzi online

Consumatorii beneficiază de dreptul de retragere din contract în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, fără a fi nevoiți să justifice decizia. Rambursarea sumelor trebuie realizată în maximum 14 zile de la momentul în care consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere.

O altă protecție importantă este garanția legală de conformitate, de minimum doi ani, care se aplică indiferent dacă produsul a fost achiziționat la preț întreg sau redus. Aceasta vizează inclusiv produsele digitale.

În ceea ce privește livrarea, comerciantul trebuie să transmită produsele în cel mult 30 de zile de la data comenzii, cu excepția situației în care părțile au convenit un alt termen.