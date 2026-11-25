Un fost patron de restaurant muncește opt ore pe zi ca livrator în orașul italian Bolzano.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 66 de ani care a renunțat la afacerea sa unde se producea mâncare pentru a livra mâncare.

Decizia a fost luată la începutul pandemiei. Italianul a livrat mâncare cu bicicleta și motocicleta și susține că în cinci ani a parcurs peste 210.000 de kilometri.

Fostul proprietar de restaurant este cel mai în vârstă livrator din orașul său. El a dezvăluit cât câștigă din livrările pe care le face în fiecare zi. Continuarea pe Mediafax Italia.