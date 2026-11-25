Luca Niculescu a subliniat importanța industriei auto pentru economia României, precizând că aceasta are o contribuție de 14% la produsul intern brut (PIB).

„Sunt aici și pentru a recunoaște importanța industriei auto pentru economia României, pentru că o treime dintre exporturile noastre provin din producția auto”, a declarat șeful Executivului.

Premierul a mai spus că Dacia este unul dintre simbolurile României.

Măsurile prin care Guvernul vrea să reducă prețul energiei pentru marii consumatori industriali

Întrebat ce măsuri concrete poate lua Guvernul pentru sprijinirea Dacia, Luca Niculescu a vorbit despre facilitarea încheierii unor contracte de furnizare a energiei electrice pe termen lung.

„Cea mai importantă cred că este chestiunea energiei. Vom face această foaie de parcurs, pentru că vrem ca prețul energiei electrice să dea posibilitatea producerii unor mașini care să fie mai competitive. Deci vom facilita dialogul dintre producătorii de energie electrică și marii consumatori industriali pentru a încheia contracte de furnizare pe termen lung. Asta va însemna prețuri mai reduse. Prin Fondul pentru Modernizare avem posibilitatea de a finanța dezvoltarea capacităților de producție și stocare a energiei electrice destinate autoconsumului”, a explicat premierul.

Luca Niculescu a mai spus că, începând de anul viitor, capacitatea de producție a energiei electrice va crește, menționând centralele de la Iernut și Mintia, precum și proiectul Neptun Deep. Potrivit premierului, toate acestea vor contribui la reducerea presiunii asupra prețului energiei electrice.

Totodată, premierul a precizat că Guvernul susține analizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a posibilității introducerii unui tarif binom pentru consumatorii industriali.

Guvernul vrea să lanseze mai devreme programul Rabla în 2027

Premierul a declarat că Executivul își propune să lanseze mai devreme programul Rabla în 2027 și analizează posibilitatea majorării bugetului acestuia.

„Suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru acest program s-a diminuat. Deci ce ne propunem pentru anul viitor este să deschidem programul Rabla mai devreme”, a afirmat Luca Niculescu.

„Analizăm posibilitatea de a avea un program Rabla mai generos. Vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pe producătorii care vin din Uniunea Europeană și de asemenea intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice”, a mai declarat premierul.