Poliția Capitalei, împreună cu procurorii DIICOT, au dejucat un grup infracțional din București. Potrivit surselor MEDIAFAX, în centrul acuzațiilor ar fi chiar frații Cămătaru, Nuțu și Sile.

Autoritățile au dispus miercuri 45 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar ce vizează șase acuzații: constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată, șantaj, camătă și proxenetism.

Printre victime s-ar număra maneliști cunoscuți, precum Florin Salam, ⁠Tzancă Uraganu, ⁠Luis Gabriel, ⁠Alex Botea, ⁠Costel Biju, Cocoș de la Calarasi și ⁠Lele, au mai precizat sursele judiciare pentru MEDIAFAX.

Unde au loc perchezițiile

Perchezițiile s-au întins atât pe raza municipiului București, cât și în Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș.

Printre cei vizați de dosarul penal ar mai fi și ⁠⁠Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile), Balint Nuțu Mario (fiul lui Sile), Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul ( ginerele lui Nuțu), Petcu Cezar (ginerele lui Nuțu), Șpac Vladimir Florin, zis Șpac, Țuțu Radu Giovani, zis Giovani, Ionescu Mohamed, zis Mohamed, și Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani, mai precizează sursele MEDIAFAX.

Autoritățile au emis și 40 de mandate de aducere, iar audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT din București.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu anul 2025, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune și al legăturilor de rudenie dintre membri, s-au constituit și au acționat două grupuri infracționale organizate, interdependente și având membri comuni”, a transmis DIICOT, printr-un comunicat de presă.

Cum ar fi acționat grupul infracțional

Persoanele acuzate ar fi încercat să obțină sume mari de bani de la interpreții de muzică lăutărească, după ce ar fi preluat controlul asupra activității lor profesionale prin intimidare, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență.

„În ceea ce privește controlul asupra activității artiștilor, membrii grupurilor infracționale au exercitat presiuni și acțiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condițiile impuse și pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenți”, au mai precizat anchetatorii.

Cei vizați de dosarul penal ar fi cerut „taxe de protecție”, sub pretextul furnizării unor servicii de pază. Mai mult, aceștia obțineau bani și din exploatarea sexuală a unor victime care practicau prostituția pe teritoriul Germaniei și Elveției.