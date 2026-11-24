Parlamentara a susținut că statutul Partidului Național Liberal nu prevede o asemenea sancțiune pentru parlamentarii care nu respectă deciziile politice.

Pauliuc: „Cred că mâine e o ședință de urgență la ora 9 la grup”

Întrebată dacă mai deține funcția de prim-vicepreședinte al partidului și dacă a fost exclusă, Nicoleta Pauliuc a răspuns că nu a fost luată, până în acel moment, o asemenea decizie.

Senatoarea a indicat însă că situația sa ar putea fi discutată în cadrul unei reuniuni programate pentru miercuri dimineață.

„Cred că mâine e o ședință de urgență la ora 9 la grup și cred că atunci se va întâmpla o discuție. Vom vedea mâine ce se întâmplă”, a declarat Nicoleta Pauliuc.

În discuție a fost adus și un termen de zece zile, care ar putea conduce la excluderea parlamentarei. Pauliuc a contestat existența unui temei statutar pentru o astfel de măsură.

„Cu toate că în statutul Partidului Național Liberal nu există o astfel de sancțiune pentru parlamentari care nu respectă deciziile politice”, a afirmat senatoarea.

Senatoarea afirmă că nu primește ordinea de zi a conducerii partidului

În aceeași intervenție, Nicoleta Pauliuc a reclamat dificultăți în obținerea informațiilor despre activitatea conducerii PNL, deși ocupă funcția de prim-vicepreședinte.

„Din păcate, chiar dacă sunt prim-vicepreședinte al partidului, nu primesc nici ordinea de zi”, a spus aceasta.

Parlamentara a făcut referire și la o intervenție anterioară în Biroul Politic Național, în cadrul căreia ar fi solicitat conducerii clarificări privind utilizarea resurselor financiare ale formațiunii.

Întrebări privind banii PNL pentru campanii de presă și online

Nicoleta Pauliuc a susținut că a cerut informații despre eventuale cheltuieli ale partidului pentru campanii media și promovare în mediul online.

„La un moment dat în Biroul Politic Național am cerut să ne spună dacă din banii pe care partidul îi are, sunt bani care sunt folosiți în campanii de presă și în campanii online”, a declarat senatoarea.

Întrebată dacă a formulat efectiv această solicitare, parlamentara a confirmat.

„Am cerut asta. Mi s-a spus că nu avem astfel de sume folosite”, a afirmat Nicoleta Pauliuc.