„Regulamentul OFL e clar: președinta e aleasă de Congres și numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân președinta Organizației Femeilor Liberale”, a transmis Pauliuc, după ședința femeilor liberale.

Potrivit surselor G4Media, înlăturarea Nicoletei Pauliuc de la conducerea organizației de femei a liberalilor a fost votată sâmbătă cu 42 de voturi „pentru”, două „împotrivă” și o abținere, în locul său fiind aleasă deputata Geanina Pistru.

Acuzații de presiune politică și „înghețare” a vieții interne din PNL

Pauliuc a început să lanseze atacuri la adresa președintelui PNL Ilie Bolojan, acuzându-l de dublă măsură, dar și de „înghețarea” discuțiilor interne.

„Ilie Bolojan consideră că o anchetă parlamentară privind folosirea unei mașini SPP pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale este hărțuire. Dacă o anchetă parlamentară poate fi resimțită ca hărțuire, cum ar trebui să descriu eu cele șase episoade de sancționare și presiune politică îndreptate împotriva mea de conducerea PNL? În ultimul an și jumătate, viața internă a PNL a fost realmente înghețată”, a mai transmis Pauliuc.

„Câte consecințe poate avea un singur vot politic?”, s-a întrebat senatoarea după ce a enumerat toate acțiunile luate de conducerea PNL împotriva parlamentarilor care au votat pentru învestirea guvernului propus de Adrian Veștea.

Senatoarea face parte din gruparea opozantă conducerii PNL prezidate de Ilie Bolojan. În repetate rânduri s-a poziționat împotriva deciziilor luate de partid și înaintând acțiuni în instanță împotriva formațiunii.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a transmis opozanților un ultimatum, ori retrag acțiunile din instanță, ori vor fi excluși din grupurile parlamentare.

Pauliuc l-a acuzat pe Bolojan că duce partidul într-o direcție greșită, prin înghețarea dezbaterii interne.

„În ultimul an și jumătate, viața internă a PNL a fost realmente înghețată. Câte dezbateri reale au avut loc în PNL? Câte programe liberale au fost construite împreună cu organizațiile din teritoriu? De câte ori au fost consultați membrii partidului înaintea unor decizii importante?”, a notat senatoarea.

Ce va face Nicoleta Pauliuc

Nicoleta Pauliuc a mai anunțat că va contesta decizia conducerii în instanță.

„Voi contesta hotărârea de astăzi a BPN al OFL pe căile prevăzute de statut și de lege. Rămân liberală și rămân alături de femeile din această organizație. În ceea ce mă privește, știu un lucru: apa trece, pietrele rămân”, a conchis senatoarea PNL.