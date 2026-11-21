„Pe 20 noiembrie, la Bruxelles, a avut loc reuniunea Consiliului Uniunii Europene în formatul Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS, secțiunea Cultură, Audiovizual și Media). România a fost reprezentată la masa negocierilor de ministra Culturii, Ioana Ciocan, care a susținut mai multe luări de poziție pe teme de interes european”, se arată în mesajul publicat de Ministerul Culturii.

Planul de lucru pentru cultură și Capitalelele Europene ale Culturii

În timpul lucrărilor, s-au conturat patru direcții de acțiune ale statelor europene.

„În cadrul reuniunii ministeriale, statele membre au aprobat Rezoluția privind Planul de lucru al UE în domeniul culturii 2027–2030, documentul care va ghida cooperarea europeană în sectorul cultural în următorii patru ani, în acord cu Declarația comună „Europa pentru Cultură – Cultura pentru Europa”, se arată în comunicatul de presă.

Un alt punct important pe agenda Consiliului l-a constituit raportul de progres privind acțiunea „Capitalele Europene ale Culturii” (2034–2047).

„Subiectul prezintă o importanță directă pentru România, care urmează să găzduiască din nou acest titlu în anul 2034, alături de Croația. În perspectiva pregătirii viitoarei competiții naționale, partea română susține conturarea unui cadru juridic clar și predictibil, care să garanteze transparența procedurilor de selecție”, a mai transmis instituția.

Reguli pentru protecția copiilor online și transparență în era AI

Un alt subiect important a fost propunerea de Regulament european privind protecția copiilor în mediul online.

„România susține stabilirea unei vârste minime armonizate la nivel european pentru accesul autonom la platformele digitale, dublată de mecanisme neintruzive de verificare a vârstei și a acordului parental. Totodată, partea română consideră esențial ca furnizorii de servicii digitale să își asume responsabilitatea integrării siguranței încă din etapa de proiectare”, a mai notat Ministerul Culturii.

„În cadrul secțiunii Diverse (AOB), delegația României a intervenit public pentru a susține trei inițiative majore aduse în atenția Consiliului”, contiuă Ministerul.

România a cerut transparență reală privind utilizarea operelor protejate în antrenarea sistemelor AI și un echilibru echitabil între protejarea creatorilor și susținerea inovării tehnologice. Privind suveranitatea culturală, România a susținut corelarea ambițiilor culturale europene cu resursele alocate prin viitorul program AgoraEU.

Întrevederi bilaterale la Parlamentul European și Comisia Europeană

„Pe parcursul celor trei zile, programul a inclus și o serie de întrevederi bilaterale la Parlamentul European și Comisia Europeană – cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, comisarul european pentru cultură, Glenn Micallef, și europarlamentarul Nicu Ștefănuță, membru al Comisiei pentru Bugete”, se mai arată în comunicat.