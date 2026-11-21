Potrivit ANS, oina a fost recunoscută ca sport național în România prin Legea nr. 87/2023.

ANS a fost reprezentată la reuniunea Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport al Uniunii Europene de secretarul general Dan Caracote. Întâlnirea, desfășurată sub Președinția irlandeză a Consiliului UE, a reunit reprezentanți ai statelor membre și ai instituțiilor europene.

Unul dintre principalele subiecte a fost adoptarea Concluziilor Consiliului UE privind sporturile și jocurile tradiționale, document care evidențiază rolul acestora în păstrarea patrimoniului cultural european și încurajarea activității fizice. România a susținut demersul și a subliniat importanța transmiterii tradițiilor sportive către generațiile viitoare.

În marja reuniunii, Dan Caracote a oferit cadouri simbolice reprezentând oina comisarului european Glenn Micallef, ministrului de stat irlandez responsabil pentru sport, Charlie McConalogue, și ministrului culturii din Lituania, Lukas Alsys.

Potrivit ANS, Glenn Micallef și-a manifestat interesul pentru sportul tradițional românesc și dorința de a-i descoperi regulile, inclusiv printr-o posibilă vizită la Brașov.

Pe agenda reuniunii s-au mai aflat rolul sportului în susținerea sănătății mintale și a bunăstării, reducerea barierelor de acces la activitatea fizică, egalitatea de șanse și politicile sportive incluzive.