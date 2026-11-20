Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Board-ului FIBA Europe, desfășurată la Hamburg, la care a participat și Carmen Tocală, vicepreședinte al forului continental și președintele Federației Române de Baschet.

Cele cinci competiții obținute de România sunt:

• 2027: FIBA U16 EuroBasket masculin, Divizia A, în perioada 6-14 august, la Oradea;

• 2027: FIBA U20 EuroBasket feminin, Divizia B, în perioada 3-11 iulie, la Tulcea;

• 2028: FIBA U16 EuroBasket masculin, Divizia A, în perioada 11-19 august, la Oradea;

• 2028: FIBA U18 EuroBasket feminin, Divizia A, în perioada 5-13 august, la Tulcea;

• 2029: FIBA U18 EuroBasket feminin, Divizia A, la Tulcea, cu datele de desfășurare urmând să fie confirmate.

Potrivit FRB, Tulcea a fost aleasă după ce a găzduit în acest an Campionatul European U18 feminin, Divizia B. FIBA a remarcat audiența record a competiției, atât pentru turneele din Divizia B, cât și pentru evenimentele feminine.

Președinta FRB Carmen Tocală vorbește însă de planuri și mai mari: candidatura României pentru European de baschet feminin din 2031.

„Cinci campionate europene în trei ani nu sunt un cadou, sunt o recunoaștere. FIBA Europe a văzut ce poate face România când organizează, iar acum ne oferă scena pentru a o arăta din nou. Oradea și Tulcea vor fi, în fiecare vară, capitalele baschetului european de tineret. Mai mult, ne propunem un proiect și mai ambițios: să candidăm pentru organizarea FIBA Women’s EuroBasket 2031”, a declarat Carmen Tocală.