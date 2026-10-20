Antrenorul vicecampioanei CSM Oradea, despre rezultatele negative din startul sezonului de baschet: „Ne-a lipsit calitatea”

„Sunt foarte dezamăgit de felul în care am jucat în aceste meciuri. Prestația noastră nu a fost la nivelul necesar și nu am avut concentrarea de care aveam nevoie. Am muncit destul de mult din punct de vedere fizic, dar ne-a lipsit calitatea. Nu am fost suficient de conectați și nu am gestionat bine momentele dificile. Acestea s-au prelungit și, în cele din urmă, ne-au costat meciurile”, a declarat Riipinen, în conferința de presă premergătoare confruntării cu VEF Riga, din FIBA Europe Cup.

Vicecampioana României întâlnește miercuri, pe teren propriu, de la ora 19:00, formația letonă VEF Riga, în etapa a treia a Grupei H din FIBA Europe Cup.

CSM Oradea vine după două înfrângeri, înregistrate în deplasare cu Lokomotiv Plovdiv, scor 69-79, în competiția europeană, și cu Dinamo București, scor 73-87, în Liga Națională.

Rotație mai scurtă

Tehnicianul a explicat că echipa a analizat greșelile din cele două partide și a folosit timpul disponibil pentru pregătirea următorului joc. El a recunoscut, totodată, că rotația a fost mai scurtă decât de obicei.

În meciul din Bulgaria, Luca Nasr, care avusese evoluții bune în partidele precedente, nu a putut juca din cauza unor probleme de sănătate din cadrul echipei. În partida cu Dinamo, rotația redusă a fost determinată și de considerente tactice, pe care antrenorul nu le-a considerat potrivite la o analiză ulterioară.

„Vrem să folosim o rotație largă și să avem încredere în mai mulți jucători, în diferite momente ale meciului”, a explicat antrenorul.

Riipinen a precizat că toți jucătorii au participat fără restricții la antrenamentul de marți, astfel că se așteaptă ca întregul lot să fie disponibil pentru meciul cu VEF Riga.

Obiectivul este revenirea la un joc mai rapid. „Vrem să revenim la un joc mai rapid, să implicăm mai mulți jucători și să punem mai multă presiune pe adversar. Așa am construit echipa și așa vrem să jucăm, iar acesta este și stilul de joc la care se pot aștepta suporterii”, a mai spus el.

„Problemele de sănătate și celelalte aspecte nu sunt o scuză pentru prestațiile noastre. Știm că nu am jucat suficient de bine. De aceea, am analizat serios situația și ne-am antrenat pentru a deveni mai buni. Trebuie să rămânem uniți și să revenim la bazele sistemului nostru”, a completat Riipinen.

„Este normal să existe oscilații”

Antrenorul a transmis și un mesaj suporterilor, după ce unii dintre aceștia și-au exprimat dezamăgirea față de rezultatele recente. Riipinen a spus că înțelege reacțiile fanilor și și-a cerut scuze pentru prestațiile echipei.

„Apreciez faptul că suporterii au încredere în echipă și știu că putem juca bine. Am demonstrat acest lucru, așa că este firesc ca ei să aibă așteptări. Mesajul meu este că analizăm în fiecare zi, foarte serios, ce facem bine, ce trebuie să îmbunătățim și unde trebuie să ne concentrăm”, a afirmat tehnicianul.

Riipinen a amintit că echipa trece printr-un proces de construcție, cu un antrenor, un staff, un sistem și o modalitate de joc noi. În aceste condiții, a spus el, este firesc să existe oscilații de formă.

„Până acum, am jucat fie foarte rău, fie foarte bine. Acum, suntem undeva la mijloc. Probabil de aceea unii dintre suporteri au fost dezamăgiți după ultimele două rezultate. Când construiești ceva nou, lucrurile se mai clatină la început, iar acest lucru este normal. Acum trebuie să învățăm din această experiență, să progresăm și să rămânem puternici în ceea ce ne-am propus”, a conchis antrenorul.