Conducătorul de joc în vârstă de 29 de ani a sosit la Cluj-Napoca în vara acestui an, după ce a evoluat pentru formația spaniolă Basquet Girona. În perioada petrecută la campioana României, americanul a bifat 13 apariții în Liga Adriatică și BKT EuroCup.

În competiția regională, Livingston a jucat în șapte partide, în care a înregistrat medii de 8,9 puncte, 3,6 pase decisive și 6,9 la capitolul eficiență.

De asemenea, baschetbalistul originar din statul american Illinois a evoluat în șase meciuri din BKT EuroCup. Potrivit statisticilor oficiale, în cele 13 partide disputate pentru U-BT, acesta a avut o medie de aproximativ 23 de minute petrecute pe teren, cu 7,7 puncte, 6,5 pase decisive și un indice al eficienței de 9,5.

„U-Banca Transilvania îi mulțumește pentru colaborare și îi urează succes în continuare!”, a transmis clubul clujean în comunicatul prin care a oficializat despărțirea.

U-BT Cluj-Napoca traversează o perioadă dificilă atât în Liga Adriatică, cât și în EuroCup. Formația pregătită de Mihai Silvășan ocupă ultimul loc în Grupa B din Eurocup, cu 3 victorii și 5 înfrângeri. În Liga Adriatică este în afara primelor patru poziții din Grupa B, care oferă prezența în Top 8, ocupând locul 6, tot cu un bilanț de 3 victorii și 5 înfrângeri.