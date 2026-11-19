McCreary a fost aproape de titlul de MVP al etapei, acordat de organizatorii competiției, după o prestație în care a marcat 32 de puncte. Americanul a avut un procentaj foarte bun la aruncările de două puncte, cu 11 reușite din 14 încercări, a transformat trei dintre cele cinci aruncări de la distanță și singura aruncare liberă executată.

În plus, jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca a contribuit cu șase recuperări, două pase decisive și două intercepții, în victoria obținută miercuri pe teren propriu împotriva italienilor.

Premiul pentru cel mai valoros jucător al etapei (MVP) i-a revenit americanului Javante McCoy, de la Balkan Botevgrad, care a înregistrat un indice de eficiență de 40 de unități, cel mai ridicat din actualul sezon al competiției.

McCoy a contribuit la victoria echipei bulgare cu 86-78 în fața formației germane ratiopharm Ulm, reușind 22 de puncte, șase recuperări, 13 pase decisive și cinci intercepții. El a atras și șapte faulturi din partea adversarilor.

Distincția reprezintă o premieră pentru Balkan Botevgrad, McCoy fiind primul jucător al clubului bulgar care câștigă titlul de MVP al unei etape din EuroCup. Ultimul baschetbalist al unui club din Bulgaria care obținuse această recunoaștere fusese Alando Tucker, de la Lukoil Academic, în sezonul 2013-2014.

Alte performanțe individuale din etapa a opta

Glynn Watson, de la Umana Reyer Veneția, și Judah Mintz, de la Skyliners Frankfurt, au înregistrat fiecare câte 31 de unități PIR, în meciul câștigat de italienii de la Reyer cu 107-97. Watson a înscris 23 de puncte și a oferit opt pase decisive, în timp ce Mintz a contribuit cu 22 de puncte și nouă pase decisive.

Bryce Jones, de la Tofas Bursa, a completat clasamentul celor mai buni jucători ai etapei, cu un indice de eficiență de 30 de unități. El a marcat 22 de puncte în victoria obținută în deplasare, scor 94-85, împotriva echipei NINERS Chemnitz.

La capitolul puncte marcate, Jalyn McCreary a fost cel mai bun jucător al etapei, cu 32 de puncte. În privința recuperărilor, Joshua O’Garro, de la London Lions, a înregistrat cea mai bună performanță, cu 12 mingi recuperate.

McCoy și Neno Dimitrijevic, de la Aris Salonic, au împărțit prima poziție în clasamentul paselor decisive ale etapei, cu câte 13 fiecare.

Patru jucători au reușit câte un double-double: Javante McCoy (22 de puncte și 13 pase decisive), Neno Dimitrijevic (11 puncte și 13 pase decisive), Phlandrous Fleming, de la NINERS Chemnitz (18 puncte și 10 recuperări), și Armel Traore, de la ratiopharm Ulm (16 puncte și 10 recuperări).