Față de echipa utilizată în înfrângerea cu SUA, scor 24-53, stafful tehnic al reprezentativei de rugby a României a schimbat șapte dintre titulari.

În prima linie vor începe Alexandru Savin și Gheorghe Gajion, în timp ce Logan Weidner va evolua în linia a doua.

La mijlocul terenului, Alin Conache și Hinckley Vaovasa vor forma perechea de mijlocași, iar Damian Bonaparte va începe pe aripa stângă. Mihai Graure va ocupa postul de centru interior.

Alexandru Colev, legitimat la CSM Știința Baia Mare, este inclus între jucătorii de rezervă și ar putea debuta pentru echipa națională dacă va fi trimis pe teren.

Căpitanul României, Cristi Boboc, spune că echipa își dorește să încheie luna noiembrie cu o victorie în fața propriilor suporteri.

„Știu că ne așteaptă un meci dificil. Pentru noi este mai mult un meci de orgoliu, pentru toți fanii care ne-au fost alături la celelalte două partide și pe care vrem să îi răsplătim la finalul meciului”, a declarat Cristi Boboc, potrivit Federației Române de Rugby.

Cupa Cernavodă, în joc pentru a treia oară

Partida dintre România și Canada va conta și pentru trofeul „Cupa Cernavodă”, pus în joc în confruntările directe dintre cele două reprezentative, cu excepția meciurilor disputate la Cupa Mondială de Rugby.

Trofeul a fost introdus în 2024, pentru a celebra cooperarea dintre România și Canada în domeniul energiei nucleare. Centrala de la Cernavodă, care funcționează cu două reactoare de tehnologie canadiană CANDU, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte comune ale celor două țări.

România a câștigat primele două ediții ale trofeului, după victoriile cu 35-27, în 2024, și 31-21, în 2025.

Echipa României pentru partida cu Canada

Primul XV: Alexandru Savin (CS Rapid), Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Gheorghe Gajion (RC Rouen), Logan Weidner (CS Rapid), Andrei Mahu (RC Massy), Cristi Boboc (căpitan, CSA Steaua), Keanan Murray (CS Dinamo), Adrian Mitu (SAXV – Angoulême), Alin Conache (CSA Steaua), Hinckley Vaovasa (SO Chambéry), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Mihai Graure (CS Dinamo), Atila Septar (Nissa Rugby), Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals), Marius Simionescu (SCM USV Timișoara).

Rezerve: Alexandru Colev (CSM Știința Baia Mare), Iulian Hartig (CS Dinamo), Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), Iacopo Bianchi (Rovigo Rugby), Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare).

România a pierdut primele două partide din luna noiembrie din World Rugby Nations Cup, în fața Tonga, scor 38-43, și a Statelor Unite ale Americii, scor 24-53.