Schimbări în lotul României pentru ultimul meci din World Rugby Nations Cup 2026. „Stejarii” întâlnesc Canada, vineri, la București

Stafful tehnic condus de David Gérard a convocat 37 de jucători, dintre care 21 de înaintași și 16 jucători de treisferturi, anunță luni Federația Română de Rugby. Față de lotul folosit la întâlnirea cu Statele Unite ale Americii, în cantonamentul de la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” din Snagov s-au alăturat Hinckley Vaovasa, de la Chambéry, și Virgil Ghenea, de la CS Rapid.

În schimb, Adrian Moțoc și Taylor Gontineac au revenit la echipele lor de club din Franța. Gontineac a marcat un eseu în partida pierdută de România în fața Statelor Unite, scor 24-53.

România, pe locul al patrulea în grupă

„Stejarii” ocupă locul al patrulea în clasamentul grupei Europa, Asia și Africa, cu 12 puncte, după cinci partide, în care au înregistrat o victorie, o remiză și trei înfrângeri. România are șase puncte bonus, cele mai multe din grupă.

Ultimele două rezultate ale reprezentativei pregătite de David Gérard au fost înfrângerile cu Tonga, scor 38-43, și Statele Unite ale Americii, scor 24-53, ambele înregistrate la București.

În clasamentul grupei, Georgia este lider, cu 24 de puncte, urmată de Portugalia, cu 17 puncte, și Spania, cu 14 puncte. România se află înaintea selecționatelor din Hong Kong, care au șase puncte, și Zimbabwe, cu trei puncte.

În cealaltă grupă, a Americilor și Pacificului, Statele Unite conduc cu 24 de puncte, fiind urmate de Samoa, cu 17 puncte, Chile, cu 14 puncte, Tonga, cu 13 puncte, Uruguay și Canada, ambele cu câte 12 puncte.

SUA și Georgia și-au asigurat deja câștigarea grupelor

Cu o etapă rămasă de disputat, SUA și Georgia au fost deja declarate câștigătoarele celor două grupe ale primei ediții World Rugby Nations Cup 2026. Ambele reprezentative au câștigat toate cele cinci partide disputate.

Cele două echipe se vor întâlni sâmbătă, la Tbilisi, într-o partidă care va încheia parcursul lor în competiție și în care fiecare va încerca să obțină a șasea victorie consecutivă.

Pentru România, confruntarea cu Canada reprezintă ultima apariție din actuala ediție a competiției. Adversara „Stejarilor” vine după o victorie cu Hong Kong, scor 38-17.

Lotul României pentru partida cu Canada

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Eduard Matei (SCM USV Timișoara), James Scott (CS Rapid), Cosmin Manole (CS Dinamo), Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), Joji Sikote (CS Rapid), Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Adrian Țală (US Barbezieux), Gheorghe Gajion (RC Rouen), Alexandru Colev (CSM Știința Baia Mare).

Linia a II-a: Logan Weidner (CS Rapid), Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), Virgil Ghenea (CS Rapid), Andrei Mahu (RC Massy).

Linia a III-a: Cristi Boboc (CSA Steaua), Mihai Popescu (CS Dinamo), Iacopo Bianchi (Rovigo), Keanan Murray (CS Dinamo), Etienne Terblanche (CS Dinamo), Adrian Mitu (SAXV Angoulême).

Mijlocași la grămadă: Alin Conache (CSA Steaua), Rareș Mîrzac (CS Rapid), Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara).

Mijlocași la deschidere: Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Daniel Plai (SCM USV Timișoara), Hinckley Vaovasa (Chambéry).

Centri: Mihai Graure (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Serge Le Mezec (RC Tarbes).

Aripi: Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Atila Septar (Nice Rugby).

Fundași: Marius Simionescu (SCM USV Timișoara), Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals).

Staff tehnic: David Gérard – antrenor principal; Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare; Raphaël Saint-André – antrenor atac și treisferturi; Benjamin Lapeyre – antrenor treisferturi și skills; Gareth Adamson – preparator fizic principal; Daniel Carpo – preparator fizic secund și data scientist; Adrien Haas – preparator fizic secund; Gilles Soirat și Fabian Bunu – analiști de performanță; Petra Melinte – medic; Marius Todosi și Andrei Diaconeasa – kinetoterapeuți; David Popa – manager; Iulian Duțurlea – kitman.