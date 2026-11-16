Momente cutremurătoare. Lacrimi pe stadion la Tenerife, în amintirea lui Jesús de Miguel

Tenerife a jucat primul meci după moartea lui Jesús de Miguel și a câștigat cu 2-0, iar autorul primului gol a ridicat tricoul atacantului spre tribune, în lacrimi.

Nacho Gil a înscris în minutul 40, a alergat spre margine, a luat tricoul cu numărul 9 al lui Jesús de Miguel și l-a ridicat spre tribune, plângând. Pe propriul tricou scria „Demi, mereu în inimile noastre”.

A fost cel mai emoționant moment al primului meci jucat de Tenerife după moartea atacantului de 30 de ani.

El balón se detiene. El recuerdo permanece. Minuto 9. Por Jesús de Miguel. #SiempreEnNuestroRecuerdo | #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/oPwxkPJ60V — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 15, 2026

Tenerife a învins duminică Ceuta cu 2-0, în liga a doua spaniolă, pe stadionul Heliodoro Rodríguez López. Al doilea gol a fost marcat de Neal Viereck, cu capul, în minutul 85, iar echipa a pus capăt unei lungi serii fără victorie.

Omagiu în minutul 9

Jesús de Miguel s-a ciocnit pe 2 noiembrie, în meciul cu FC Andorra, cu portarul advers, Jesús Owono. A suferit un stop cardiac și, deși a fost resuscitat pe teren, a murit a doua zi la spital.

Înainte de fluierul de start, jucătorii ambelor echipe au intrat pe teren în tricouri cu numele și numărul lui De Miguel și au păstrat un minut de reculegere. Căpitanul lui Tenerife, Enric Gallego, a pus flori pe gazon, în locul ciocnirii fatale. În minutul 9, jocul s-a oprit, iar stadionul a aplaudat în picioare în memoria atacantului care purta acest număr. Pe ecranul uriaș au apărut imagini cu el, iar în tribune s-a desfășurat un banner cu mesajul „Mereu alb-albastru”.

„A fost cel mai greu meci din viața mea”

După meci, Nacho Gil abia a putut vorbi. „A fost cel mai greu meci din viața mea”, a spus mijlocașul de 31 de ani pentru Cadena SER. A recunoscut că nici nu voia să dea declarații, de teamă că emoțiile îl vor copleși din nou. Gil locuiește singur în Tenerife, departe de familie, iar zilele de după tragedie au fost foarte grele. A simțit însă că întoarcerea pe teren îl poate ajuta. „Golul ăsta a intrat pentru că el ne-a ajutat, pentru că așa a vrut el”, a spus fotbalistul.

Un mismo sentimiento. Un mismo recuerdo. El fútbol, unido por Jesús de Miguel. #SiempreEnNuestroRecuerdo | #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/oxlx1BDALE — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 15, 2026

Căpitanul Enric Gallego și-a adunat colegii la final și le-a vorbit: „Victoria asta e pentru el. A fost și azi cu noi, ne-a ajutat.”

Ce urmează pentru fiica lui

Clubul a făcut între timp un nou pas pentru familia fotbalistului. Proprietarul majoritar al lui Tenerife, Rayco García, a anunțat că la adunarea generală din decembrie vor fi modificate statutele clubului. Astfel, Carla, fetița de un an și jumătate a lui De Miguel, va primi sprijinul financiar promis indiferent de schimbările viitoare din conducere. Clubul se angajase deja să ajute familia până la majoratul fetiței.

Pe site-ul oficial, Tenerife i-a dedicat victoria fostului său atacant, cu titlul: „Victoria asta e pentru tine, Demi!”