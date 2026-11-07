Gest emoționant al clubului Tenerife după moartea lui Jesús de Miguel. Echipa îi va susține financiar fiica până la majorat

Anunțul a fost făcut de directorul general al clubului, Antonio Manuel Porro Granados. Oficialul a explicat că Tenerife dorește să rămână alături de familia lui Jesús de Miguel pe termen lung, în special de Carla, fiica acestuia, în vârstă de aproximativ un an.

„Vrem să fim alături de ea cel puțin până când va ajunge la majorat”, a declarat Porro Granados, într-o declarație acordată publicației The Athletic, sâmbătă.

Inițiativa este susținută de acționarul majoritar al clubului, Rayco García, iar conducerea a promis că va oferi familiei tot sprijinul posibil, nu doar ajutorul prevăzut de obligațiile legale ale clubului.

„Vom oferi sprijinul maxim posibil, la toate nivelurile”, a mai transmis directorul general.

O campanie de donații a depășit 100.000 de euro

Solidaritatea din fotbalul spaniol s-a concretizat și printr-o campanie de strângere de fonduri inițiată de fostul atacant al lui Tenerife, Fran Sol, în beneficiul soției și fiicei lui Jesús de Miguel.

Potrivit publicației italiene La Gazzetta dello Sport, campania organizată prin intermediul platformei GoFundMe a depășit deja pragul de 100.000 de euro.

Printre cei care au contribuit la strângerea de fonduri se numără și internaționalii spanioli Álvaro Morata și Álex Baena, alături de alte persoane din lumea fotbalului.

Familia ar urma să primească și o despăgubire de bază de aproximativ 360.000 de euro.

Jesús de Miguel a murit la 30 de ani, după un accident pe teren

Atacantul spaniol a murit marți, 3 noiembrie, la vârsta de 30 de ani, după ce a suferit un stop cardiorespirator în urma unei ciocniri cu portarul echipei FC Andorra, Jesús Owono.

Incidentul s-a produs luni, 2 noiembrie, în prelungirile partidei dintre Tenerife și Andorra, încheiată cu scorul de 2-2. Portarul oaspeților a ieșit din poartă pentru a îndepărta o minge lungă și l-a lovit violent cu genunchiul în zona pieptului pe De Miguel, aflat în cursa pentru recuperarea balonului.

Fotbalistul și-a pierdut cunoștința și a primit îngrijiri medicale pe teren timp de mai multe minute. Medicii au reușit să îi restabilească pulsul în ambulanță, iar acesta a fost transportat la spital, însă nu și-a mai revenit. A murit marți dimineață, la ora locală 08:00.

Portarul Jesús Owono a primit cartonașul roșu pentru intervenția asupra adversarului. Poliția spaniolă a deschis o anchetă privind o posibilă faptă de omor din culpă, o procedură obișnuită în cazul deceselor provocate de cauze nenaturale.

De Miguel, născut la Madrid în 1996, a evoluat pentru mai multe echipe din fotbalul spaniol înainte de a ajunge la Tenerife, în 2025. În sezonul precedent a marcat 11 goluri și a contribuit la parcursul echipei. Moartea sa a provocat un val de reacții în fotbalul european, iar numeroase cluburi și jucători, inclusiv Real Madrid, FC Barcelona și Lionel Messi, au transmis mesaje de condoleanțe.