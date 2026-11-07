Carlos Alcaraz îl învinge pe Casper Ruud și se califică în finala Mastersului de la Paris. Spaniolul se va duela cu Ben Shelton pentru trofeu

Carlos Alcaraz, al doilea favorit al competiției, a avut nevoie de 86 de minute pentru a obține victoria în fața lui Ruud, cap de serie numărul 23. Spaniolul nu i-a oferit adversarului nicio oportunitate de break și a reușit câte un break în fiecare set.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a controlat partida și a pierdut doar nouă puncte pe propriul serviciu, câștigând cu un dublu 6-4. Alcaraz a reușit și câteva execuții spectaculoase, printre care un stop-volé câștigător, în debutul setului secund.

Victoria vine la o zi după un meci dramatic în sferturile de finală, în care spaniolul a salvat două mingi de meci în fața americanului Taylor Fritz și s-a impus în trei seturi. Alcaraz a câștigat atunci cu 6-7 (10), 7-5, 6-3.

Spaniolul traversează o perioadă foarte bună, după ce săptămâna trecută a cucerit titlul la turneul ATP 500 de la Viena. Succesul cu Ruud îi prelungește seria de victorii consecutive la opt.

Calificarea în finala de la Paris reprezintă a 11-a apariție a lui Alcaraz într-o finală de turneu Masters 1000, competițiile de cel mai înalt nivel din circuit după cele de Grand Slam. Spaniolul a ajuns în ultimul act la șapte turnee diferite din această categorie, egalând la numărul de finale pe Boris Becker și Daniil Medvedev.

Lider al acestei ierarhii este Novak Djokovic, cu 60 de finale de Masters 1000 jucate.

Ben Shelton, adversarul din finală

Adversarul lui Alcaraz din finala de duminică va fi americanul Ben Shelton, care a obținut calificarea după o victorie în trei seturi în fața francezului Luca Van Assche, scor 5-7, 6-3, 6-4.

Shelton, în vârstă de 24 de ani și ocupant al locului al patrulea în clasamentul mondial, a revenit după pierderea primului set și după ce a fost condus cu 3-1 în decisiv. Americanul a câștigat patru game-uri consecutive și a închis partida, calificându-se pentru a treia oară în carieră într-o finală de turneu Masters 1000.

El va încerca să câștige al treilea său titlu la acest nivel și să devină primul american care cucerește trofeul de la Paris după Jack Sock, în 2017.

Finala de duminică va reprezenta a cincea confruntare directă dintre Alcaraz și Shelton. Spaniolul conduce cu 3-1 în meciurile directe, însă americanul a câștigat cea mai recentă întâlnire, în sferturile de finală ale US Open din acest an, după un duel de cinci seturi.

Alcaraz a câștigat singura lor confruntare anterioară disputată pe teren indoor, la Laver Cup 2024, la Berlin.