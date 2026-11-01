Alcaraz câștigă titlul la Viena. Spaniolul încheie un sezon perfect în circuitul ATP 500, cu 16 victorii și nicio înfrângere

Alcaraz s-a impus cu 6-1, 6-4 în finala disputată împotriva australianului Alex de Minaur, după un meci care a durat 97 de minute.

Spaniolul nu a pierdut niciun set în cele cinci partide disputate la Viena, obținând astfel al patrulea titlu la nivel de circuit în 2026.

Potrivit ATP Tour, Alcaraz a încheiat sezonul ATP 500 cu 16 victorii și nicio înfrângere, bilanț care include și titlurile câștigate la Doha și Tokyo.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani se află într-o serie de 26 de victorii consecutive la acest nivel, ultima înfrângere într-un turneu ATP 500 fiind cea din finala de la Barcelona, în fața lui Holger Rune, în aprilie 2025.

Alcaraz ocupă locul al patrulea în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe titluri ATP 500, fiind devansat de Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Următorul turneu pentru spaniol este Rolex Paris Masters. Alcaraz s-a calificat deja și la Nitto ATP Finals, competiția care reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului și care va avea loc la Torino.