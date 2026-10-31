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Alcaraz, primul finalist al turneului de la Viena

Carlos Alcaraz s-a calificat sâmbătă în finala turneului ATP 500 de la Viena, după ce l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, în două seturi, scor 6-4, 7-6 (7-2). Spaniolul va juca duminică pentru trofeu.
Alcaraz, primul finalist al turneului de la Viena
Foto: ATP Tour
Cosmin Pirv
31 oct. 2026, 17:58, Sport
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Alcaraz a câștigat primul set cu 6-4, iar în al doilea s-a impus în tie-break, cu 7-2.

Meciul a durat o oră și 36 de minute.

Victoria îi permite spaniolului să ajungă pentru prima dată în finala turneului de la Viena.

În finală de duminică, numărul 3 mondial îl va întâlni pe câștigătorul din a doua semifinală: Alexander Zverev-Alex de Minaur.

În drumul spre finala de la Viena, Alcaraz i-a mai învins pe georgianul Nikoloz Basilashvili, în optimi, cu 6-1, 7-6 (13-11), și pe americanul Tommy Paul, în sferturi, cu 6-4, 7-6 (7-2).

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