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Echipă de vis pentru Spania la turneul final din Cupa Davis. Ibericii țintesc al șaptelea trofeu

Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez și Marcel Granollers au fost convocați de căpitanul nejucător David Ferrer pentru turneul Final 8 al Cupei Davis, care se va desfășura la Bologna, în Italia, între 24 și 29 noiembrie.
Echipă de vis pentru Spania la turneul final din Cupa Davis. Ibericii țintesc al șaptelea trofeu
sursă foto: Xinhua/ABACAPRESS.COM/Li Rui
Petre Apostol
26 oct. 2026, 14:31, Sport
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Spania va încerca să câștige al șaptelea trofeu din istoria competiției, după ce a pierdut finala ediției precedente în fața Italiei. Lotul a fost anunțat luni, la sediul Consiliului Superior al Sportului din Madrid.

Principala noutate este Alejandro Davidovich, care revine în echipa națională după o pauză de trei ani și va participa pentru prima dată la faza finală a Cupei Davis în actualul format.

Davidovich a fost preferat de Ferrer în fața altor variante, precum Jaume Munar, Daniel Mérida și Martín Landaluce. Jucătorul originar din Malaga traversează o perioadă bună, după rezultatele obținute în turneele din Asia, inclusiv victoria de la Mastersul 1000 de la Shanghai.

Trei jucători spanioli în Top 15 mondial

Spania va avea în lot trei jucători clasați între primii 15 ai lumii. Carlos Alcaraz este numărul 3 mondial, Rafael Jódar se află pe locul 11, iar Alejandro Davidovich, pe poziția a 15-a, potrivit clasamentului ATP.

O asemenea reprezentare a fost rară pentru echipa iberică în ultimii ani. Ultima dată când Spania a avut trei jucători în Top 15 în componența echipei de Cupa Davis a fost în martie 2011, când Rafael Nadal, David Ferrer și Fernando Verdasco au evoluat în primul tur al Grupei Mondiale, împotriva Belgiei, la Charleroi.

În formula anunțată de David Ferrer, Alcaraz și Jódar sunt opțiunile pentru meciurile de simplu, în timp ce Marcel Granollers și Pedro Martínez pot forma perechea pentru proba de dublu.

Spania debutează împotriva Austriei

Echipa iberică va întâlni Austria în sferturile de finală din Cupa Davis, confruntare programată joi, 26 noiembrie.

În cazul unei victorii, Spania va juca în semifinale sâmbătă, 28 noiembrie, cu învingătoarea confruntării dintre Marea Britanie și Germania.

Celelalte două sferturi de finală sunt Cehia – Canada, programat marți, 24 noiembrie, și Italia – Coreea de Sud, miercuri, 25 noiembrie. Semifinala din această jumătate de tablou va avea loc vineri, 27 noiembrie. Finala este programată duminică, 29 noiembrie, de la ora 16:00.

Spania a ajuns în 11 finale de Cupa Davis de-a lungul istoriei și a câștigat trofeul de șase ori, ultima dată în 2019, la Madrid. În 2025, ibericii au pierdut finala disputată la Bologna în fața Italiei, campioana ultimelor trei ediții.

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