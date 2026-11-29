Perechea italiană formată din Lorenzo Musetti și Andrea Vavassori s-a impus cu 6-2, 7-5 în fața spaniolilor Carlos Alcaraz și Marcel Granollers, după o oră și 39 de minute de joc.

Partida a reprezentat a treia confruntare a finalei, disputată după ce cele două reprezentative ajunseseră la egalitate, 1-1, în urma meciurilor anterioare.

Italienii au început excelent întâlnirea și au preluat rapid controlul primului set. După ce spaniolii au câștigat game-ul inaugural, Musetti și Vavassori au reușit să se desprindă la 3-1, apoi la 5-2.

Cei doi au închis primul set cu 6-2, punând presiune pe adversari înaintea manșei secunde.



Spania a condus cu 5-4 în setul al doilea, dar Italia a revenit spectaculos

Setul secund a fost mult mai echilibrat, perechea Alcaraz–Granollers reușind să ofere o replică mai puternică.

Cele două echipe au mers cap la cap până la 4-4, după care spaniolii au trecut în avantaj, scor 5-4, apropiindu-se de posibilitatea trimiterii partidei într-un set decisiv.

Musetti și Vavassori au rezistat însă presiunii și au câștigat următoarele trei game-uri, întorcând scorul de la 4-5 la 7-5.

Succesul le-a adus italienilor victoria în partida de dublu și, implicit, câștigarea finalei cu scorul general de 2-1.

Carlos Alcaraz a ratat trofeul alături de echipa Spaniei

În ciuda prezenței lui Carlos Alcaraz, unul dintre cei mai importanți jucători ai tenisului mondial, Spania nu a reușit să obțină victoria în confruntarea decisivă.

De cealaltă parte, Lorenzo Musetti și Andrea Vavassori au gestionat mai bine momentele importante ale întâlnirii, în special finalul setului secund, când adversarii se aflau la numai două game-uri de egalarea situației la seturi.

Italia a încheiat astfel cu succes ediția din 2026 a Cupei Davis, competiție ale cărei finale s-au desfășurat în perioada 24-29 noiembrie și a obținut al patrulea titlu consecutiv.

Victoria împotriva Spaniei confirmă forța tenisului italian în competițiile pe echipe, după o finală în care trofeul s-a decis abia în ultimul meci.