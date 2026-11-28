Campioana en titre a obținut victoria în partida decisivă de dublu și va încerca să câștige trofeul pentru al patrulea an consecutiv, performanță care nu a mai fost realizată de o națiune de peste cinci decenii, relatează Reuters.

Musetti și Vavassori au decis calificarea după un meci spectaculos

Lorenzo Musetti și Andrea Vavassori au adus punctul decisiv Italiei, după ce i-au învins pe cehii Jiri Lehecka și Tomas Machac cu 3-6, 6-1, 7-6 (7-4), într-o confruntare disputată în fața propriilor suporteri.

Perechea cehă a început mai bine și a câștigat primul set, profitând de o eroare a lui Vavassori la fileu.

Italienii au reacționat categoric în actul secund, pe care l-au adjudecat cu 6-1, trimițând partida în setul decisiv.

Cehii au avut o oportunitate importantă de a se desprinde la 5-3, dar nu au reușit să valorifice mingea de break. Au condus și în tie-break, însă Musetti și Vavassori au revenit și au închis confruntarea, declanșând sărbătoarea în tribunele arenei din Bologna.

Succesul reprezintă a 16-a victorie consecutivă a Italiei într-o întâlnire de Cupa Davis, serie începută în 2023.

Italia a revenit după ce Cehia egalase la 1-1

Confruntarea dintre cele două naționale a început cu victoria lui Lorenzo Musetti în fața lui Jakub Mensik, scor 6-3, 6-4.

Jiri Lehecka a restabilit egalitatea pentru Cehia, după ce l-a învins pe Flavio Cobolli, numărul șapte mondial, cu 6-2, 1-6, 6-3.

La scorul de 1-1, căpitanul Italiei, Filippo Volandri, a decis să îl trimită pe Musetti alături de specialistul de dublu Andrea Vavassori, preferându-l pe acesta în locul lui Matteo Berrettini.

Alegerea s-a dovedit inspirată, iar Italia a obținut calificarea după o confruntare în care a fost nevoită să revină de la un set pierdut.

Fără Jannik Sinner, Italia rămâne în cursa pentru trofeu

Performanța este cu atât mai importantă cu cât echipa italiană participă la această fază a competiției fără Jannik Sinner, ocupantul locului al doilea în clasamentul mondial.

Musetti, revenit în echipa de Cupa Davis pentru prima dată după 2024, a recunoscut la final că succesul are o semnificație specială pentru el, după rezultatele mai puțin favorabile din precedentele sale apariții în competiție.

Tenismenul italian s-a declarat mândru că a putut contribui la calificarea echipei sale.

Italia a avut nevoie de partida decisivă de dublu și în sferturile de finală, când a trecut de Coreea de Sud, miercuri.

Italia poate realiza o performanță istorică

În finala programată duminică, 29 noiembrie, Italia va întâlni câștigătoarea semifinalei dintre Spania și Marea Britanie, care se dispută sâmbătă.

Dacă va cuceri din nou trofeul, reprezentativa italiană va deveni prima echipă care câștigă Cupa Davis de patru ori consecutiv după Statele Unite, care au reușit această performanță la începutul anilor 1970.

Pentru Cehia, înfrângerea de la Bologna înseamnă ratarea primei finale în Cupa Davis după ediția din 2013.