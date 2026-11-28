Deciziile au fost adoptate de Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA (CEDB) și vizează comportamentul suporterilor celor două echipe naționale.

România, amendată cu 10.000 de euro. Cota de bilete pentru suporteri, redusă la jumătate

Federația Română de Fotbal a fost amendată cu 10.000 de euro pentru tulburări provocate de spectatori, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul Disciplinar UEFA.

Forul european a decis și reducerea cu 50% a numărului de bilete care pot fi comercializate suporterilor români pentru un meci în deplasare dintr-o competiție UEFA.

Astfel, cota de bilete destinată fanilor României va scădea de la 5% la 2,5% din capacitatea stadionului echipei gazdă.

Bosnia și Herțegovina, amendată cu 30.000 de euro

Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina a primit sancțiuni pentru comportamentul rasist sau discriminatoriu al propriilor suporteri, precum și pentru incidente produse în timpul intonării imnurilor naționale.

UEFA a decis punerea în aplicare a unei sancțiuni anterioare, pronunțate de Comisia de Apel la 13 octombrie.

Măsura presupune închiderea a 5% din capacitatea stadionului la următorul meci disputat pe teren propriu de Bosnia și Herțegovina într-o competiție UEFA destinată echipelor naționale.

Separat, federația bosniacă a fost amendată cu 20.000 de euro pentru comportamentul discriminatoriu al suporterilor.

Pentru aceeași abatere, UEFA a dispus o nouă închidere parțială a stadionului, reprezentând 5% din capacitate, însă aplicarea acestei măsuri a fost suspendată pentru o perioadă de probă de doi ani.

În plus, federația din Bosnia și Herțegovina a primit o amendă de 10.000 de euro pentru incidentele din timpul imnurilor naționale.

Valoarea totală a sancțiunilor financiare aplicate federației bosniace se ridică astfel la 30.000 de euro.

Ce sancțiuni intră în vigoare imediat

Potrivit regulamentului UEFA, măsurile disciplinare suspendate pe durata unei perioade de probă nu se aplică imediat, dar pot fi activate dacă este comisă o nouă abatere de aceeași natură în intervalul stabilit.

În cazul Bosniei și Herțegovinei, închiderea parțială a stadionului rezultată din activarea sancțiunii anterioare este executorie, în timp ce noua măsură de închidere a 5% din capacitate rămâne suspendată pentru doi ani.

Deciziile UEFA vin după partida Bosnia și Herțegovina – România, încheiată cu victoria gazdelor, scor 2-1, și vizează exclusiv incidentele disciplinare consemnate în legătură cu această întâlnire.