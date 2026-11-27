Federația Română de Tenis de Masă a anunțat vineri componența delegației care va reprezenta țara noastră la cea de-a patra ediție a competiției.

La feminin, România va fi reprezentată de Andreea Dragoman, Elizabeta Samara, Bernadette Szocs și Elena Zaharia. Lotul masculin îi cuprinde pe Iulian Chirița, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu și Darius Movileanu.

Echipa tehnică este formată din antrenorii Andrei Filimon și Ionuț Seni, iar fizioterapeutul delegației este Mircea Lascăr.

Participarea din acest an vine după rezultatul important obținut de reprezentativa României în 2024, când a încheiat competiția pe poziția a patra, după ce a ajuns în semifinalele turneului și a luptat pentru medalia de bronz.

China a câștigat toate cele trei ediții organizate până acum, în 2023, 2024 și 2025, și pornește din nou printre principalele favorite la cucerirea trofeului.

La ediția din 2026 vor participa 20 de echipe naționale, reprezentând toate cele cinci continente, cu un total de 154 de sportivi. România este a noua pe lista capilor de serie, potrivit clasamentului competiției.

Un format special, cu cinci probe într-o singură confruntare

Cupa Mondială Echipe Mixte propune un format diferit de competițiile tradiționale de tenis de masă pe echipe. Fiecare confruntare reunește cinci probe: dublu mixt, simplu feminin, simplu masculin, dublu feminin și dublu masculin.

În prima fază, cele 20 de naționale vor fi împărțite în două grupe de câte zece echipe, fiecare urmând să joace împotriva tuturor adversarelor din grupă.

Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în semifinale, iar celelalte echipe vor disputa meciuri pentru stabilirea pozițiilor finale.

Fiecare meci individual se desfășoară pe durata a maximum trei seturi, iar confruntarea dintre două echipe este câștigată de prima reprezentativă care acumulează opt seturi.

Importanța competiției este cu atât mai mare cu cât proba de echipe mixte a fost inclusă în programul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028, turneul de la Chengdu reprezentând o oportunitate importantă pentru naționalele participante de a-și testa formulele și combinațiile în perspectiva calificărilor pentru competiția olimpică.