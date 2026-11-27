Partida România-Camerun va începe la ora 18.00 (ora României n.r.). Tricolorii care sunt la prima participare la un Campionat Mondial de Fotbal sub 17 ani pot obține calificarea în fazele superioare ale competiției.

Deși au pierdut primele meciuri din grupă, o victorie în partida de vineri cu Camerun le-ar putea asigura românilor calificarea din grupă.

După înfrângerea la limită suferită în fața Mexicului, scor 0-1, la debutul în competiție, elevii lui Mircea Diaconescu au cedat cu același scor și în fața Venezuelei.

România se mai poate califica doar de pe locul trei

România și Camerun au zero puncte și nu mai pot obține primele două locuri din grupă. În schimb, calificarea poate fi obținută și de unele echipe de pe locul trei. La ediția din Qatar participă 48 de echipe, împărțite în 12 grupe de câte patru formații.

Primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, vor avansa în șaisprezecimile de finală.