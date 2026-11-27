Controversa a izbucnit cu doar două săptămâni înaintea confruntării de la Cardiff, unde Fury și Joshua urmează să lupte pentru titlul mondial WBA, rămas vacant, scrie The Guardian. În versiunea inițială a documentarului, Paris Fury sugerase că soțul ei a primit diagnosticul la câteva luni după victoria împotriva lui Wladimir Klitschko, din noiembrie 2015. Ulterior, ea a transmis un comunicat în care și-a corectat declarațiile.

„Când am vorbit despre starea lui Tyson, mi-am amintit o conversație de acum mulți ani și am folosit cuvântul «schizofrenic»”, a explicat Paris Fury. Aceasta a precizat că soțul ei a prezentat unele simptome asociate schizofreniei, dar a susținut că nu are această afecțiune și că nu a primit niciodată un asemenea diagnostic.

Netflix a modificat documentarul înainte de lansare

Declarația a atras atenția British Boxing Board of Control, instituția care reglementează boxul profesionist din Marea Britanie. Reprezentanții organizației au anunțat că vor analiza informațiile privind sănătatea boxerului. Dacă Fury nu este considerat apt să lupte, autoritatea poate refuza acordarea licenței.

Tyson Fury and Deontay Wilder produced some unforgettable moments in their trilogy 🍿 How did you score their first bout? 📝 #FuryJoshua | Dec 11th | Live only on Netflix 🥊 https://t.co/CNJGM9z4RC — Ring Magazine (@ringmagazine) November 26, 2026

O asemenea decizie ar pune în pericol confruntarea cu Anthony Joshua, unul dintre cele mai așteptate meciuri ale anului. Netflix a confirmat că a colaborat cu familia Fury pentru actualizarea documentarului înaintea lansării programate vineri, 27 noiembrie.

Platforma a explicat că modificările au fost făcute după primirea noilor informații referitoare la diagnosticul medical al sportivului. O decizie definitivă a autorităților britanice privind participarea lui Fury la meci încă nu a fost anunțată.

Tyson Fury a vorbit în trecut despre problemele sale de sănătate mintală

După ce l-a învins pe Wladimir Klitschko și a devenit campion mondial în 2015, Fury a traversat o perioadă dificilă, care l-a ținut departe de box aproape trei ani. Sportivul a vorbit public despre problemele sale de sănătate mintală, inclusiv despre momentele în care auzea voci și despre starea psihică extrem de gravă prin care trecuse.

El însuși a făcut anterior declarații despre un diagnostic de schizofrenie, însă precizările recente ale soției sale contrazic această versiune. Fury a revenit în ring și a cucerit din nou titlul mondial la categoria grea în februarie 2020, când l-a învins pe Deontay Wilder. În 2024, britanicul a pierdut de două ori în fața lui Oleksandr Usyk, singurele sale înfrângeri în 39 de meciuri profesioniste. Confruntarea cu Anthony Joshua este programată pe 11 decembrie, la Cardiff.