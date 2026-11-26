Confruntarea a început cu duelul dintre Daniel Merida și austriacul Joel Schwaerzler. Spaniolul în vârstă de 22 de ani, ocupant al locului 42 în clasamentul ATP, s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-4, după o oră și 19 minute de joc.

Merida a avut un început dificil și a pierdut primele patru puncte ale partidei, însă a reușit să-și regăsească ritmul și să controleze treptat schimburile. Deși Schwaerzler, în vârstă de 20 de ani, a încercat să pună presiune prin lovituri agresive, spaniolul a gestionat mai bine momentele importante și a închis partida în minimum de seturi.

Pentru Merida a fost un succes important, mai ales că se află la doar a doua apariție în Cupa Davis. Jucătorul madrilen a fost convocat după accidentarea lui Alejandro Davidovich Fokina și a profitat de oportunitatea primită din partea lui David Ferrer.

Rafael Jodar a revenit spectaculos și a închis confruntarea

Al doilea punct al Spaniei a fost obținut de Rafael Jodar, care l-a învins pe Jurij Rodionov, scor 2-6, 6-0, 6-1, după o oră și 31 de minute.

Partida a început dificil pentru tânărul spaniol, care a cedat primul set, scor 2-6, în fața unui adversar experimentat în competițiile pe echipe. Rodionov, numărul 119 mondial, a profitat de ezitările lui Jodar și a controlat prima parte a confruntării.

Reacția ibericului a fost însă impresionantă. În setul secund, Jodar a câștigat 14 dintre primele 17 puncte și nu i-a mai permis adversarului să obțină vreun game, impunându-se cu 6-0.

În decisiv, austriacul a încercat să revină în joc, însă Jodar a salvat o minge de break în primul game și a făcut apoi diferența. Spaniolul a câștigat setul cu 6-1 și a adus punctul calificării pentru echipa sa.

„A fost un meci foarte dificil, dar faptul că aveam deja avantajul primei victorii m-a ajutat să mă obișnuiesc mai bine cu terenul și să joc cu mai multă încredere. Sunt foarte fericit că am ajuns în această situație”, a declarat Jodar după partidă.

La numai 20 de ani, acesta a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Spaniei în confruntarea cu Austria, demonstrând că poate gestiona presiunea unui meci decisiv într-o competiție pe echipe.

Rafael Jodar a avut un sezon 2026 extraordinar, reușind să câștige primul său titlu ATP, la Marrakech, să ajungă în finalele turneelor de la Washington și Shanghai și să urce de pe locul 168 până în Top 10 mondial.

De ce nu a jucat Carlos Alcaraz

Unul dintre cele mai importante subiecte înaintea confruntării a fost absența lui Carlos Alcaraz din meciurile de simplu.

Campionul de la Turneul Campionilor de la Torino, unde a câștigat primul titlu din carieră la competiția de final de sezon, sosise la Bologna cu doar câteva zile înaintea sfertului de finală. Alcaraz acuzase și unele probleme la coapsa stângă în timpul participării la Turneul Campionilor.

Căpitanul nejucător al spaniolilor, David Ferrer, a decis să nu-l folosească în partidele de simplu, preferând să-i ofere timp suplimentar de recuperare. Spaniolul fusese păstrat pentru un eventual meci de dublu, în care ar fi urmat să facă pereche cu Marcel Granollers.

Cum Daniel Merida și Rafael Jodar au câștigat ambele partide de simplu, confruntarea de dublu nu a mai fost necesară, iar Alcaraz nu a trebuit să intre pe teren.

Decizia s-a dovedit inspirată pentru selecționata iberică, care a obținut calificarea fără să-și expună principalul jucător unor eforturi suplimentare, la finalul unui sezon extrem de solicitant.

Spania va întâlni Marea Britanie în semifinale

În urma succesului cu Austria, Spania și-a asigurat prezența în penultimul act al Cupei Davis, unde va da peste Marea Britanie.

Britanicii au obținut calificarea după ce au eliminat Germania lui Alexander Zverev, scor 2-1. Cameron Norrie și perechea Henry Patten/Neal Skupski au adus punctele decisive, în timp ce liderul german a câștigat duelul cu Arthur Fery.

Semifinala dintre Spania și Marea Britanie este programată sâmbătă, la Bologna. Cealaltă semifinală din Cupa Davis 2026 se va disputa între Italia și Cehia, vineri.

Spania are șase titluri în palmaresul Cupei Davis, ultima dată triumfând în 2019. Ibericii au jucat finala ediției precedente, însă au pierdut în fața Italiei, campioana ultimelor două ediții.