Victoria obținută la Inalpi Arena îi aduce lui Alcaraz unul dintre puținele titluri importante care îi lipseau din palmares, după ce anul trecut pierduse finala aceleiași competiții, scrie Reuters. Campionul spaniol ajunge astfel la 14 victorii consecutive, după succesele de la turneele din Viena și Paris.

Zverev, dominat în primul set. Alcaraz a salvat trei mingi de set în al doilea

Finala a început într-o singură direcție. Alcaraz a profitat de problemele adversarului la serviciu și a preluat rapid controlul schimburilor. Zverev, care ajunsese în finală fără să piardă vreun set, a comis 19 erori neforțate în primul act. Spaniolul a obținut un break timpuriu și s-a impus cu 6-2.

Germanul a încercat să revină în setul secund. Deși Alcaraz a reușit din nou să câștige pe serviciul adversarului, Zverev a legat trei game-uri și a trecut în avantaj, 5-4. Setul s-a decis la tie-break, unde liderul mondial a avut trei mingi consecutive pentru a trimite finala în decisiv. Alcaraz le-a salvat pe toate și a închis meciul cu 9-7, obținând primul său trofeu la ATP Finals.

Carlos Alcaraz, Nitto ATP Finals CHAMPION 🏆 #NittoATPFinals https://t.co/l3GBM042ib — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

Alcaraz: „Am trecut prin momente foarte dificile”

La final, spaniolul a vorbit despre dificultățile întâmpinate în acest sezon, marcat inclusiv de o accidentare la încheietura mâinii care l-a ținut departe de competiții timp de patru luni. „A fost o săptămână extraordinară. Nu aș fi putut să o închei mai bine. Sunt foarte mândru și fericit de tot ce am realizat”, a declarat Alcaraz.

Jucătorul a recunoscut că trofeul de la Torino avea o semnificație specială. „Am trecut prin momente foarte dificile, atât eu, cât și echipa mea. Am depășit totul jucând un tenis excelent. Urmăresc acest trofeu de foarte mult timp. Înseamnă enorm pentru mine”, a spus spaniolul.

După eliminarea din sferturile de finală ale US Open, Alcaraz a câștigat patru turnee și a înregistrat 22 de victorii în 23 de partide. Pentru Alexander Zverev, înfrângerea încheie cel mai bun sezon al carierei. Germanul a cucerit primele sale două titluri de Grand Slam și a urcat pe primul loc în clasamentul mondial, dar nu a reușit să obțină al treilea trofeu ATP Finals, după cele câștigate în 2018 și 2021.