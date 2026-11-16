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Alexander Zverev își mărește avansul în fruntea clasamentului ATP. Ierarhia în care îl depășește pe Carlos Moyá

Alexander Zverev și-a consolidat poziția de lider al clasamentului mondial ATP, distanțându-se la 1.370 de puncte de italianul Jannik Sinner, ocupantul locului secund, potrivit ierarhiei publicate luni.
Alexander Zverev își mărește avansul în fruntea clasamentului ATP. Ierarhia în care îl depășește pe Carlos Moyá
sursă foto: Claudio Benedetto/IPA via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
16 nov. 2026, 10:44, Sport
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Alexander Zverev are 9.320 de puncte, în timp ce Sinner a ajuns la 7.950, iar spaniolul Carlos Alcaraz ocupă poziția a treia, cu 6.100 de puncte. Avansul germanului față de Sinner a crescut considerabil la această actualizare, după ce italianul a pierdut 1.500 de puncte, în timp ce Zverev a cedat numai 230.

În clasamentul istoric al liderilor ATP, Zverev a ajuns la trei săptămâni pe prima poziție, toate consecutive, depășind astfel performanța spaniolului Carlos Moyá, care a ocupat fotoliul de lider timp de două săptămâni, în 1999.

Următorii pe lista lui Zverev din această ierarhiei sunt rusul Marat Safin și chilianul Marcelo Rios, care au avut o serie de patru săptămâni consecutive petrecute pe prima poziție.

Germanul a devenit al 30-lea jucător din istorie care ajunge pe primul loc în ierarhia ATP, introdusă în 1973.

Mai mult, Zverev și-a asigurat încă din octombrie primul loc în clasamentul de final de an, devenind primul jucător german care încheie un sezon în această postură. El va fi al patrulea tenismen activ care reușește performanța, după Novak Djokovic, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. De asemenea, va deveni al 20-lea jucător din istorie care încheie un sezon pe locul 1 mondial.

Djokovic are cele mai multe sezoane încheiate pe prima poziție, fiind de opt ori pe primul loc la final de an în carieră. Sârbul deține și recordul de săptămâni petrecute pe primul loc, cu 428.

Turneul Campionilor, următoarea provocare pentru liderul mondial

În prezent, Zverev participă la Turneul Campionilor, competiția care reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului și care se desfășoară la Torino, în perioada 15-22 noiembrie.

Germanul a debutat duminică în Grupa John McEnroe, cu o victorie în fața spaniolului Rafael Jódar, scor 6-4, 6-4. Zverev a controlat partida, reușind câte un break în fiecare set, și a obținut primul succes în tentativa de a ajunge din nou în finala competiției.

În aceeași grupă se mai află americanul Ben Shelton și francezul Arthur Fils. Shelton a câștigat la rândul său partida de debut, în fața lui Fils, cu 6-2, 3-6, 6-3.

Zverev, în vârstă de 29 de ani, este dublu campion al Turneului Campionilor, după ce a câștigat trofeul în 2018, la Londra, și în 2021, la Torino.

Sezonul 2026 este cel mai bun din cariera lui Zverev, care a câștigat primele două titluri de Grand Slam, la Roland Garros și US Open. La acestea se adaugă un parcurs până în semifinalele Australian Open și finala de la Wimbledon.

Cu 66 de victorii în 2026, potrivit statisticilor ATP, germanul are și cel mai bun bilanț de meciuri câștigate din circuit în actuala stagiune.

Cel mai bine clasat român din ierarhia mondială publicată luni este Cezar Crețu. În vârstă de 25 de ani, Crețu ocupă locul 263, în urcare cu zece poziții față de săptămâna anterioară.

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