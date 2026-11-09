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Alcaraz se apropie de Sinner într-o ierarhie specială a tenisului. Spaniolul mai are nevoie de un trofeu

Carlos Alcaraz a ajuns la 16 trofee din categoria „Big Titles”, după ce a câștigat duminică turneul Masters 1000 de la Paris, și s-a apropiat la un singur trofeu de rivalul său Jannik Sinner, care are 17, potrivit statisticilor ATP.
Alcaraz se apropie de Sinner într-o ierarhie specială a tenisului. Spaniolul mai are nevoie de un trofeu
Foto: ATP Tour
Cosmin Pirv
09 nov. 2026, 08:11, Sport
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Spaniolul Carlos Alcaraz l-a învins în finală pe americanul Ben Shelton, scor 7-6 (5), 7-5, și a cucerit pentru prima dată trofeul de la Paris. Victoria i-a adus al nouălea titlu de Masters 1000 din carieră.

Categoria „Big Titles” include cele patru turnee de Grand Slam, Turneul Campionilor ATP, competițiile Masters 1000 și medalia olimpică de aur la simplu.

Alcaraz are în palmares șapte titluri de Grand Slam și nouă trofee Masters 1000. Sinner conduce în această ierarhie, cu 17 trofee: cinci de Grand Slam, zece Masters 1000 și două la Turneul Campionilor, scrie ATP Tour.

Spaniolul are șansa de a-l egala pe italian la Turneul Campionilor, competiție care se va desfășura la Torino, între 15 și 22 noiembrie.

Alcaraz a câștigat 19 dintre cele 21 de meciuri disputate de la revenirea în circuit, după accidentarea la încheietura mâinii care l-a ținut departe de teren timp de patru luni. În această perioadă, el a câștigat turneele de la Tokyo, Viena și Paris.

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