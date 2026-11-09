Turneul Campioanelor: Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula într-un duel de aproape trei ore

Coco Gauff, în vârstă de 22 de ani, a învins-o duminică pe Jessica Pegula, 32 de ani, în prima etapă a grupelor Turneului Campioanelor 2026, organizat la Indian Wells, în California. Partida a durat două ore și 39 de minute.

Duel american de aproape trei ore la Turneul Campioanelor

Confruntarea dintre cele două americance a fost echilibrată în primele două seturi. Gauff, ocupanta locului patru în clasamentul mondial, a câștigat primul set cu 6-4, însă Pegula, clasată pe poziția a cincea, a reușit să revină într-un moment în care părea aproape învinsă.

În setul secund, Gauff a recuperat un dezavantaj de 1-5 și a avut chiar o minge de meci la scorul de 6-5. Pegula a salvat-o și a câștigat setul cu 7-5 la jocul de departajare, ducând partida în setul decisiv.

În setul decisiv, Gauff a preluat controlul jocului. A câștigat primul game pe serviciul adversarei, s-a desprins rapid la 3-0 și nu i-a mai permis Pegulei să revină. Setul s-a încheiat cu 6-2, iar Gauff și-a asigurat prima victorie în grupă.

Două dintre cele mai importante jucătoare ale tenisului american

La numai 22 de ani, Coco Gauff are deja în palmares două titluri de Grand Slam la simplu. Primul a fost câștigat la US Open, în 2023, iar al doilea la Roland Garros, în 2025. Americanca a cucerit și trofeul Turneului Campioanelor în 2024, când a învins-o în finală pe chinezoaica Zheng Qinwen.

În sezonul 2026, Gauff a câștigat turneul de la Cincinnati, unde a învins-o chiar pe Jessica Pegula în finală. A ajuns, de asemenea, în semifinalele turneelor de Grand Slam de la Wimbledon și US Open.

Jessica Pegula, în vârstă de 32 de ani, este una dintre cele mai constante jucătoare din circuitul feminin. A ocupat locul trei mondial și a ajuns în finala US Open în 2024. La Turneul Campioanelor, cel mai bun rezultat al său este finala din 2023.

Pegula a avut un sezon 2026 solid, cu 50 de victorii înaintea competiției din California. A câștigat turneele de la Dubai și Charleston și a mai jucat trei finale, la Berlin, Washington și Cincinnati. A ajuns și în semifinalele US Open, precum și în sferturile de finală de la Wimbledon.

A treia victorie consecutivă împotriva Jessicăi Pegula

Cele două jucătoare se cunosc foarte bine, fiind prietene și foste partenere de dublu. Împreună au ajuns în finala probei de dublu de la Roland Garros, în 2022, și au ocupat primele poziții ale clasamentului mondial de dublu în perioade diferite.

Înaintea meciului de duminică, fiecare câștigase câte cinci dintre cele zece confruntări directe.

Gauff a preluat acum conducerea, cu șase victorii în 11 întâlniri. Este cel de-al treilea succes consecutiv în fața Pegulei în acest sezon, celelalte două fiind obținute la Wimbledon, în sferturile de finală, și la Cincinnati, în finală.

Cele două americance s-au întâlnit la Turneul Campioanelor în fiecare dintre ultimii patru ani. În precedentele trei confruntări din această competiție, Pegula câștigase de două ori, iar Gauff o singură dată.

Coco Gauff și Linda Noskova conduc grupa

Victoria îi aduce lui Gauff primul succes în grupa din care mai fac parte Jessica Pegula, Linda Noskova și Marta Kostyuk.

Tot duminică, în meciul de deschidere al competiției, jucătoarea cehă Linda Noskova a învins-o pe ucraineanca Marta Kostyuk, scor 6-2, 6-4.

Gauff și Noskova au astfel câte o victorie și urmează să se întâlnească în faza grupelor. Fiecare jucătoare dispută trei partide, iar primele două clasate se califică în semifinale.

Turneul Campioanelor se desfășoară între 8 și 15 noiembrie, la Indian Wells, și reunește opt dintre cele mai bune jucătoare ale sezonului.