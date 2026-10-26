Naomi Osaka ia în calcul retragerea din tenis la doar 29 de ani. Motivul surprinzător pentru care ar putea renunța la carieră

Declarațiile au fost făcute duminică, 25 octombrie, la Tokyo, înaintea turneului Pan Pacific Open, potrivit France24. Osaka ocupă în prezent locul 19 în clasamentul mondial și încearcă să revină la nivelul care i-a adus patru trofee de Grand Slam.

„Fiica mea este cea mai mare prioritate”

Jucătoarea a recunoscut că se gândește tot mai des la momentul în care își va încheia cariera. „Este dificil. Uneori mă gândesc la viitor și mă întreb cât timp voi mai juca”, a declarat Osaka.

Sportiva a explicat că o eventuală cerere a fiicei sale, Shai, de a reduce deplasările ar influența decisiv planurile sale. „Dacă fiica mea mi-ar spune că nu vrea să mai călătoresc atât de mult, nu sunt genul de persoană care să ignore asta”, a afirmat japoneza.

Osaka a devenit mamă în iulie 2023 și a revenit în circuitul profesionist în 2024, după o pauză de aproximativ 15 luni. Fostul lider mondial s-a retras temporar din competiții și în 2021, pentru a acorda prioritate sănătății sale mintale.

Talking about her daughter, the best match outfit and childhood memories with Naomi Osaka 🤩✨️ #LibemaOpen #LO2024 https://t.co/wbGyUSWUj3 — Libéma Open🎾 (@LibemaOpen) June 8, 2024

Patru titluri de Grand Slam, dar o nouă perspectivă asupra carierei

Naomi Osaka a câștigat de două ori Australian Open și de două ori US Open, devenind una dintre cele mai importante jucătoare ale generației sale. Acum, spune că încearcă să găsească un echilibru între pregătirea sportivă și responsabilitățile de mamă.

„Fiica mea este cea mai mare prioritate”, a subliniat ea, adăugând că este mândră de rezultatele obținute, chiar dacă nu mai poate dedica tenisului tot timpul.

Totuși, declarațiile sale nu reprezintă un anunț oficial de retragere. Osaka consideră că este aproape de forma sa maximă și se declară optimistă în privința sezonului 2027. La turneul de la Tokyo, unde este a șaptea favorită, japoneza o va întâlni în primul tur pe italianca Jasmine Paolini.

Osaka, mesaj pentru Coco Gauff după atacurile rasiste

În cadrul aceleiași întâlniri cu presa, Osaka a vorbit și despre abuzurile rasiste din mediul online. Ea și-a exprimat susținerea pentru americanca Coco Gauff, care a dezvăluit că a primit numeroase mesaje rasiste în timpul turneului China Open.

Osaka a afirmat că s-a confruntat la rândul său cu asemenea atacuri de-a lungul carierei și că măsurile luate de WTA nu reușesc întotdeauna să elimine problema. Sportiva a precizat că, pentru a se proteja, a ales să își limiteze aproape complet activitatea pe rețelele sociale.