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Elena Rîbakina își apără titlul la Ningbo și câștigă al patrulea trofeu al anului

Elena Rîbakina a câștigat turneul WTA 500 de la Ningbo, și-a apărat titlul de anul trecut și a obținut al patrulea trofeu al sezonului 2026.
Elena Rîbakina își apără titlul la Ningbo și câștigă al patrulea trofeu al anului
Maria Nițu
25 oct. 2026, 14:23, Sport
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Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, numărul unu mondial, a câștigat duminică turneul WTA 500 de la Ningbo, din China, disputat pe suprafață dură și dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari.

În finală, ea a învins-o în două seturi identice, scor 6-2, 6-2, pe canadianca Leylah Fernandez.

Elena Rîbakina și-a apărat astfel titlul câștigat anul trecut la competiția din China. Meciul cu Fernandez, ocupanta locului 30 în clasamentul WTA, a durat o oră și 17 minute.

Acesta este al patrulea trofeu câștigat de reprezentanta Kazahstanului în 2026, după titlurile de Mare Șlem de la Australian Open și US Open, precum și cel obținut la turneul de la Stuttgart, din Germania.

Elena Rîbakina are acum 15 titluri câștigate în circuitul profesionist de la începutul carierei.

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