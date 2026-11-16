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Sorana Cîrstea încheie sezonul în premieră în Top 20 mondial în tenisul feminin. Rybakina, Andreeva și Sabalenka, podiumul de la final de an în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea încheie sezonul 2026 între primele 20 de jucătoare ale lumii pentru prima dată în carieră, ocupând locul 16 în clasamentul WTA publicat luni. La 36 de ani, sportiva din România a avut cel mai bun an din carieră, chiar în sezonul în care a anunțat că se va retrage din tenis.
Sorana Cîrstea încheie sezonul în premieră în Top 20 mondial în tenisul feminin. Rybakina, Andreeva și Sabalenka, podiumul de la final de an în clasamentul WTA
sursă foto: Burak Akbulut / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
16 nov. 2026, 08:36, Sport
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Românca ocupă locul 16 WTA, cu 2.386 de puncte. Pentru Sorana Cîrstea, actuala clasare reprezintă o premieră. Anterior sezonului 2026, cea mai bună poziție ocupată la final de an a fost locul 22, în 2013.

Cîrstea și-a depășit recordul personal în 2026, în septembrie ajungând pe locul 15, cea mai bună poziție din carieră.

Mai mult, Cîrstea a intrat în istoria tenisului feminin ca cea mai în vârstă jucătoare care debutează în Top 20 mondial. A reușit această performanță în mai, la 36 de ani, după un parcurs remarcabil la turneul WTA 1000 de la Roma, unde a ajuns în semifinale.

Unul dintre momentele de referință ale sezonului a fost victoria împotriva liderului mondial Aryna Sabalenka, în optimile de finală de la Roma. Cîrstea s-a impus atunci cu 2-6, 6-3, 7-5, obținând prima victorie din carieră în fața unei jucătoare aflate pe primul loc în clasamentul mondial.

Românca a câștigat în 2026 și turneul de la Cluj-Napoca, al patrulea titlu de simplu din carieră, după cele de la Tașkent (2008), Istanbul (2021) și Cleveland (2025). La dublu, a triumfat în turneul de la Linz, alături de chinezoaica Shuai Zhang.

O carieră cu 11 titluri la nivel WTA

Cîrstea și-a anunțat intenția de a se retrage în decembrie 2025, când a dezvăluit că sezonul 2026, al 20-lea al său în circuitul profesionist, va fi ultimul. În mesajul publicat atunci, sportiva a explicat că, deși tenisul rămâne o mare pasiune, a venit momentul să încheie această etapă a vieții.

Ultimul său meci din sezon a fost disputat la turneul WTA 250 de la Hong Kong, unde a fost învinsă în sferturile de finală de rusoaica Alexandra Șubladze, cu 2-6, 3-6.

Cum sportiva anunțase deja că 2026 este ultimul său an pe circuit, competiția din Hong Kong ar putea rămâne și ultima apariție oficială a carierei sale. Însă, după performanțele obținute în acest sezon, Sorana Cîrstea spunea la US Open că nu mai este atât de sigură de retragere. Iar la finalul turneului de la Hong Kong a precizat că va comunica o decizie cu privire la retragerea din circuitul profesionist în scurt timp.

În cei 20 de ani petrecuți în circuit, Cîrstea a acumulat 614 victorii la simplu și 11 titluri la nivel WTA, dintre care patru la simplu și șapte la dublu.

Cîrstea este urmată în clasamentul jucătoarelor române de Elena-Gabriela Ruse, aflată pe poziția 61, cu 1.033 de puncte, și de Jaqueline Cristian, care ocupă locul 82, cu 869 de puncte. Cele trei sunt singurele reprezentante ale României în Top 100 mondial.

Rybakina rămâne lider mondial, Andreeva urcă pe locul secund

În fruntea clasamentului WTA, Elena Rybakina își păstrează prima poziție, cu 8.099 de puncte. Principala schimbare din primele trei locuri este ascensiunea rusoaicei Mirra Andreeva, campioana Turneului Campioanelor de la Indian Wells, care urcă de pe locul al treilea pe poziția secundă, cu 7.806 puncte.

Belarusa Aryna Sabalenka coboară o poziție și se află acum pe locul al treilea, cu 6.685 de puncte.

Americancele Coco Gauff și Jessica Pegula își păstrează pozițiile a patra și a cincea, cu 6.163, respectiv 6.160 de puncte. Elina Svitolina rămâne pe locul al șaselea, cu 5.921 de puncte.

O altă modificare importantă se înregistrează între jucătoarele din Cehia. Linda Noskova face rocadă cu Karolina Muchova și urcă pe locul al șaptelea, cu 4.743 de puncte. Muchova coboară pe poziția a opta, cu 4.665 de puncte.

Poloneza Iga Swiatek rămâne pe locul al nouălea, cu 4.188 de puncte, iar ucraineanca Marta Kostyuk completează Top 10, cu 3.910 puncte.

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