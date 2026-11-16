Mirra Andreeva scrie istorie în tenisul feminin: câștigă Turneul Campioanelor la prima participare, fără set pierdut. Siniakova și Townsend triumfă la dublu

Mirra Andreeva a încheiat competiția de la Indian Wells fără să piardă niciun set, înregistrând cinci victorii în tot atâtea meciuri. În finală, Andreeva s-a impus cu 7-5, 6-3, după o oră și 48 de minute.

Svitolina a fost prima adversară care a reușit să câștige mai mult de patru game-uri într-un set în fața rusoaicei pe parcursul turneului. În primul set, ucraineanca a revenit de la 3-5 și a egalat la 5-5, însă Andreeva a câștigat următoarele două game-uri. În setul secund, rusoaica a făcut break-ul decisiv în game-ul al nouălea și a închis partida.

Andreeva a devenit cea mai tânără campioană a Turneului Campioanelor de la succesul Mariei Şarapova din 2004. Totodată, ea a câștigat trofeul la prima sa participare la competiție, după ce a încheiat turneul cu un bilanț de 10 seturi câștigate și niciunul pierdut, respectiv 61 de game-uri câștigate și 26 cedate.

Potrivit statisticilor WTA, performanța sa ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai dominante ediții ale Turneului Campioanelor de la revenirea sistemului cu grupe, în 2003. Andreeva este devansată de poloneza Iga Swiatek, care a câștigat ediția din 2023 tot fără să piardă vreun set, cedând însă doar 20 de game-uri. Pe următoarele poziții se află Serena Williams, în 2012, Justine Henin, în 2007, și, din nou, Serena Williams, în 2009.

Succesul de la Indian Wells reprezintă al patrulea titlu al sezonului pentru Andreeva, după cele de la Adelaide, Linz și Roland Garros. Rusoaica a ajuns la 55 de victorii în meciurile disputate în circuitul profesionist în acest an și va încheia sezonul pe locul al doilea în clasamentul mondial, după ce a început anul pe poziția a 13-a.

Siniakova și Townsend câștigă în premieră împreună Turneul Campioanelor

În competiția de dublu, cehoaica Katerina Siniakova și americanca Taylor Townsend au câștigat pentru prima dată împreună Turneul Campioanelor, după ce au învins în finală perechea italiană Sara Errani/Jasmine Paolini, cu 6-4, 6-3.

Siniakova și Townsend, favoritele numărul doi, au revenit în primul set de la 2-4 și au câștigat patru game-uri consecutive. În setul secund, după ce adversarele au condus cu 2-1, cele două au egalat imediat și au obținut un nou break înainte de a închide meciul, după o oră și 15 minute.

Victoria completează un sezon cu șase trofee câștigate împreună de Siniakova și Townsend, printre care cele de la Roland Garros, US Open, Madrid, Miami și Indian Wells. Cele două au ajuns astfel la nouă titluri obținute ca echipă. Pentru Townsend este primul trofeu la Turneul Campioanelor, în timp ce Siniakova câștigase competiția și în 2021, alături de Barbora Krejcikova.

Siniakova va încheia, de asemenea, sezonul pe primul loc în clasamentul mondial de dublu pentru a șasea oară, stabilind un record și depășind performanța Martinei Navratilova, care a terminat de cinci ori anul pe prima poziție.