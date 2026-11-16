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Anglia a redus la tăcere Spania, după un meci nebun la Madrid. De la 3-0 la lupta pentru supraviețuire în zece oameni

Anglia a produs una dintre cele mai spectaculoase victorii din Nations League, învingând Spania cu 3-2, duminică seară, la Madrid. Echipa lui Thomas Tuchel a condus cu 3-0, dar eliminarea lui Elliot Anderson a schimbat complet partida.
Anglia a redus la tăcere Spania, după un meci nebun la Madrid. De la 3-0 la lupta pentru supraviețuire în zece oameni
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
16 nov. 2026, 06:56, Sport
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Meciul de pe Riyadh Air Metropolitano a început cu Spania prezentând trofeul Cupei Mondiale în fața propriilor suporteri. Câteva minute mai târziu, englezii erau cei care dominau terenul, scrie The Guardian. Jude Bellingham l-a pus la încercare pe Unai Simón, iar Harry Kane și Anthony Gordon au creat alte ocazii. Presiunea a dat roade înainte de pauză, când Kane a fost faultat de Pau Cubarsí în careu. Căpitanul Angliei a transformat penalty-ul, după o verificare VAR prelungită, și a ajuns la 93 de goluri pentru echipa națională.

Trei goluri pentru Anglia, apoi eliminarea care a schimbat totul

Repriza secundă a început și mai rău pentru gazde. Ezri Konsa a înscris cu capul în minutul 53, după un corner executat de Declan Rice. Patru minute mai târziu, Ben White a majorat avantajul la 3-0. Spania părea îngenunchiată, însă în minutul 63 Jarell Quansah a pierdut mingea în fața lui Lamine Yamal. Elliot Anderson l-a faultat pe atacantul spaniol în careu și a fost eliminat. Mikel Oyarzabal a transformat penalty-ul, iar partida a căpătat imediat un alt ritm.

În minutul 75, Nico Williams a redus diferența la 2-3, după o pasă a lui Yamal. Cu un om în plus, spaniolii au împins jocul aproape permanent spre poarta adversă. Tuchel a reacționat prin schimbări defensive, sacrificând inclusiv jucători ofensivi pentru a păstra avantajul.

Portarul ales în locul lui Pickford a salvat victoria

James Trafford, titularizat surprinzător în locul lui Jordan Pickford, a devenit eroul Angliei. Portarul a respins încercările lui Lamine Yamal și Marc Cucurella, iar în prelungiri a intervenit decisiv de două ori în aceeași fază, împiedicând egalarea.

Ben White a avut, la rândul său, o intervenție salvatoare în fața lui Nico Williams. Victoria de la Madrid amintește de succesul Angliei din 2018, când echipa antrenată atunci de Gareth Southgate învingea Spania cu același scor, 3-2, la Sevilla.

De această dată, rezultatul îi aduce lui Thomas Tuchel primul loc în grupa A3. Anglia și Spania au încheiat cu câte 15 puncte și s-au calificat în sferturile Nations League, englezii având avantaj la golaveraj. Tragerea la sorți a sferturilor este programată pentru 20 noiembrie, iar meciurile se vor disputa în martie 2027.

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