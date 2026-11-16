Anglia a redus la tăcere Spania, după un meci nebun la Madrid. De la 3-0 la lupta pentru supraviețuire în zece oameni

Meciul de pe Riyadh Air Metropolitano a început cu Spania prezentând trofeul Cupei Mondiale în fața propriilor suporteri. Câteva minute mai târziu, englezii erau cei care dominau terenul, scrie The Guardian. Jude Bellingham l-a pus la încercare pe Unai Simón, iar Harry Kane și Anthony Gordon au creat alte ocazii. Presiunea a dat roade înainte de pauză, când Kane a fost faultat de Pau Cubarsí în careu. Căpitanul Angliei a transformat penalty-ul, după o verificare VAR prelungită, și a ajuns la 93 de goluri pentru echipa națională.

Trei goluri pentru Anglia, apoi eliminarea care a schimbat totul

Repriza secundă a început și mai rău pentru gazde. Ezri Konsa a înscris cu capul în minutul 53, după un corner executat de Declan Rice. Patru minute mai târziu, Ben White a majorat avantajul la 3-0. Spania părea îngenunchiată, însă în minutul 63 Jarell Quansah a pierdut mingea în fața lui Lamine Yamal. Elliot Anderson l-a faultat pe atacantul spaniol în careu și a fost eliminat. Mikel Oyarzabal a transformat penalty-ul, iar partida a căpătat imediat un alt ritm.

Reconozco que aquí he pensado: „la va a fallar, porque España está horrible hoy y no le sale nada. Falta el típico penalti fallado ya para rematarlo” En un penalti no se puede dudar de don Mikel Oyarzabal. Un seguro ahí. 19 goles en sus últimos 23 partidos con 🇪🇸.

https://t.co/V8USZ0plnW — Selección&Rojita (@SeleccionRojita) November 15, 2026

În minutul 75, Nico Williams a redus diferența la 2-3, după o pasă a lui Yamal. Cu un om în plus, spaniolii au împins jocul aproape permanent spre poarta adversă. Tuchel a reacționat prin schimbări defensive, sacrificând inclusiv jucători ofensivi pentru a păstra avantajul.

Portarul ales în locul lui Pickford a salvat victoria

James Trafford, titularizat surprinzător în locul lui Jordan Pickford, a devenit eroul Angliei. Portarul a respins încercările lui Lamine Yamal și Marc Cucurella, iar în prelungiri a intervenit decisiv de două ori în aceeași fază, împiedicând egalarea.

Ben White a avut, la rândul său, o intervenție salvatoare în fața lui Nico Williams. Victoria de la Madrid amintește de succesul Angliei din 2018, când echipa antrenată atunci de Gareth Southgate învingea Spania cu același scor, 3-2, la Sevilla.

De această dată, rezultatul îi aduce lui Thomas Tuchel primul loc în grupa A3. Anglia și Spania au încheiat cu câte 15 puncte și s-au calificat în sferturile Nations League, englezii având avantaj la golaveraj. Tragerea la sorți a sferturilor este programată pentru 20 noiembrie, iar meciurile se vor disputa în martie 2027.