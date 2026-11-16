Italia, învinsă de Belgia și eliminată din Nations League. Mancini, după dezastrul de la Bruxelles: „Ne-au depășit prea ușor”

„Am avut dificultăți fizice și am plătit pentru efortul depus împotriva Franței. Ne-au pus în dificultate în duelurile individuale, au fost mai buni și au meritat victoria”, a declarat Mancini pentru Sky Sport Italia. Deși avea nevoie doar de o remiză pentru a ajunge în sferturile de finală, Italia a fost depășită de o echipă belgiană care a înscris de trei ori în primele 26 de minute.

Belgia a întors scorul cu trei goluri în 11 minute

Începutul partidei părea să anunțe o seară favorabilă italienilor. Pio Esposito a deschis scorul în minutul 11, după o centrare a lui Michael Kayode, continuând seria bună începută cu dubla reușită împotriva Franței. Avantajul a rezistat numai patru minute. Maxim De Cuyper a egalat, Nathan Ngoy a făcut 2-1 în minutul 22, iar Jérémy Doku a înscris al treilea gol al Belgiei patru minute mai târziu.

🎥 Senne Lammens vs Italy🧤 [@faznited] https://t.co/YEOax6PyED — SimplyUtd (@SimplyUtd) November 15, 2026

Diego Moreira a stabilit rezultatul final în minutul 80. Italia a avut ocazia să reducă diferența spre final, dar Esposito a ratat o lovitură de pedeapsă. „Am început bine, dar am primit egalarea prea repede, apoi și golul de 2-1. După aceea, ne-a fost foarte greu să mai jucăm mingea. Ne depășeau cu ușurință la mijlocul terenului”, a explicat Mancini.

Mancini își apără tinerii jucători după eliminare

Selecționerul a fost întrebat și despre titularizarea lui Luca Koleosho și Niccolò Pisilli, două dintre surprizele formulei de start. Mancini a refuzat să le atribuie responsabilitatea înfrângerii. „Am vrut să văd doi jucători pe care nu îi mai văzusem la acest nivel. Nu au nicio vină. Sunt jucători buni, dar toată echipa a suferit”, a spus antrenorul. Italianul a admis că lipsa experienței poate cântări în asemenea partide, însă a insistat că adversarul a fost superior.

„Sunt dezamăgit. Jucăm ca să câștigăm și, ținând cont de situația în care ajunseserăm, ne doream să mergem mai departe. Sunt seri din care trebuie să învățăm”, a adăugat Mancini. Italia încheie grupa cu 10 puncte, în urma Franței, care a acumulat 13 puncte, și a Belgiei, cu 12. Cele două echipe merg în sferturile de finală ale Nations League, în timp ce italienii părăsesc competiția.