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Premierul Belgiei rămâne în funcție după ce regele i-a refuzat demisia

Premierul belgian Bart De Wever rămâne în funcție după ce regele Philippe a refuzat să îi accepte demisia, în urma eșecului negocierilor privind bugetul.
Premierul Belgiei rămâne în funcție după ce regele i-a refuzat demisia
Iulian Moşneagu
06 nov. 2026, 14:38, Știri externe
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Regele Philippe a luat această decizie după ce a primit angajamente oficiale din partea liderilor celor cinci partide ale coaliției de guvernare că vor face concesii pentru a ajunge la un compromis, a anunțat Palatul Regal într-un comunicat transmis vineri, după o întâlnire între monarh și Bart De Wever, scrie dpa.

Negocierile bugetare au provocat criza politică din Belgia

Criza politică a fost provocată de neînțelegerile privind bugetul Belgiei pentru 2027 și măsurile de austeritate prin care guvernul vrea să economisească aproximativ 10 miliarde de euro până în 2029.

De Wever, un politician conservator, conduce o coaliție formată din cinci partide cu orientări politice diferite, de la stânga la dreapta.

Negocierile bugetare au ajuns într-un impas la sfârșitul săptămânii trecute, după ce partidele de dreapta și de centru-stânga nu au reușit să ajungă la un acord privind reformele fiscale. În consecință, De Wever și-a prezentat demisia luni.

Pe parcursul săptămânii, regele s-a întâlnit cu liderii partidelor pentru a încerca să depășească blocajul politic.

„Toți și-au reafirmat hotărârea de a ajunge la un acord privind o traiectorie bugetară solidă pentru următorii trei ani”, a transmis Palatul Regal.

„Regele a subliniat necesitatea găsirii unui echilibru între menținerea coeziunii sociale și stimularea creșterii economice. Fiecare lider s-a angajat să respecte spiritul compromisului și să dea dovadă de responsabilitate pentru atingerea acestui obiectiv”, se arată în comunicat.

De Wever îl va informa pe regele Philippe despre progresele negocierilor pe 16 noiembrie, potrivit Palatului Regal.

Belgia, sub presiune pentru reducerea deficitului bugetar

Belgia trebuie să economisească miliarde de euro pentru a respecta regulile UE privind deficitul bugetar și datoria publică. În același timp, țara se confruntă cu presiuni pentru a majora considerabil cheltuielile pentru apărare în următorii ani, în conformitate cu planurile NATO.

Guvernul se confruntă și cu presiuni tot mai mari din partea populației și a sindicatelor, care au organizat proteste împotriva măsurilor de austeritate pregătite de autorități.

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